Muere Pat Carroll, voz de Úrsula en ‘La Sirenita’; tenía 95 años

Pat Carroll, quien dio voz a la malvada bruja marina Úrsula en el clásico de Disney La Sirenita, falleció este sábado en Massachusetts, Estados Unidos, según confirmó su hija Kerry Karsian a The Hollywood Reporter.

Carroll murió como consecuencia de neumonía en su casa en Cape Cod, según dio a conocer el medio estadounidense, tenía 95 años.

La muerte de Carroll también fue confirmada por su representante, Derek Maki, quien dijo a Variety que ella falleció con su mejor amiga a su lado.

Mediante sus redes sociales su otra hija, Tara Karsian, dejó un mensaje sobre la forma en la que los fanáticos podrían honrar la memoria de su madre.

“Hónrala riendo fuertemente de absolutamente cualquier cosa hoy, y todos los días en adelante, porque además de su brillante talento y amor, nos deja a mi hermana Kerry y a mí el mejor regalo de todos, llenándonos de humor y la capacidad de reír... incluso en el más triste de los tiempos.”

¿Quién era Pat Carroll?

La comediante Patricia Ann Carroll nació el 5 de mayo de 1927 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, cuando tenía cinco años se mudó a Los Ángeles y pronto comenzó a actuar.

Se graduó en el Immaculate Heart High Schol y asistió a la Catholic University of America tras alistarse en el ejército estadounidense.

Hizo carrera en la televisión, su participación en Caesar’s Hour le valió un premio Emmy en 1957 y fue nominada por su trabajo en el clásico programa al año siguiente. También fue una actriz habitual en la comedia Make Room for Daddy de 1961 a 1964.

Posteriormente se dedicó al doblaje, puso la voz a Úrsula en La Sirenita (1989), donde cantó ‘Poor Unfortunate Souls’ y en varias ocasiones dijo que ese papel fue uno de sus favoritos.

“Fue una ambición mía de toda la vida hacer una película de Disney”, le dijo al autor Allan Neuwirth en Makin Toons: Inside the Most Popular Animated TV Shows and Movies.

En 1965 actuó como Prunella, una de las hermanastras malvadas en la producción de 1965 de la versión musical de Cenicienta.

Carroll ganó varios premios de teatro por su espectáculo en solitario sobre Gertrude Stein, y la versión grabada ganó un Grammy en 1980 a la mejor obra hablada, documental o dramática.

A Carroll le sobreviven sus hijas, Kerry Karsian y Tara Karsian; y su nieta, Evan Karsian-McCormick.

Con información de AP