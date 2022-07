‘Temía que pasara una tragedia’: Vecino que grabó supuesta agresión hacia Mónica Dossetti

Luego de que la actriz Mónica Dossetti asegurara que fue el vecino en Tepoztlán de su hermano José quien grabara un video en donde supuestamente la estrangula, Pepe Cabello confirmó que fue testigo del episodio de agresión el pasado 20 de mayo, por el cual la Fiscalía General del Estado de Morelos ya inició una investigación.

Pese a que quien formara parte de telenovelas como El premio mayor defendiera a su familiar al pedir que no le hicieran nada, Cabello consideró que debía actuar para protegerla ante la falta de accionar de sus allegados.

¿Cómo fue la agresión a Mónica Dossetti?

Cabello afirmó que el sistema de vigilancias era suyo. “Esta cámara detecta ruidos, movimientos y te lanza alertas de que algo está pasando. En el momento en el que empiezan las discusiones veo que están comenzando a gritar, que ya era común que se gritaran, ese pleito se venía ya casi desde que llegó ella”, dijo para Venga la Alegría.

Asimismo, aseguró que se dio cuenta del momento en que Mónica, quien padece esclerosis múltiple, es violentada, por lo que fue a hablar con la familia y el propio José. “Ella estaba muy a disgusto y gritaban, pero nunca llegaban a los golpes hasta ese día que sucedieron esas cosas. Después de eso fui a hablar con Dossetti, hablé con su familia y les dije lo que estaba sucediendo, les mandé el video para que vieran físicamente lo que estaba pasando”, agregó.

Debido a que no recibió la respuesta que esperaba es que decidió denunciar de forma anónima. “Yo no puedo dejar pasar un acto de estos, si no hubiera hecho eso, hubiera seguido en peligro hasta ahorita. Creo que para ellos soy el villano porque la familia no puede hacer nada, no sé por qué motivos no quieren actuar a favor de ella”.

Otra de las revelaciones que hizo Cabello es sobre la inestabilidad emocional de José Dossetti, quien estaba a cargo del cuidado de su hermana. “En el video que tienen, en el final, él amenaza con matarse. Vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura, ese era el miedo de la familia y también era mi temor de que pasara una tragedia”.