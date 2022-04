Hijo adoptivo de Die Antwoord acusa a la pareja de abuso y explotación infantil

Gabriel Du Preez, hijo adoptivo de Anri du Toit (Yolandi Visser) y Watkin Tudor Jones (Ninja), del dúo sudafricano Die Antwoord, acusó a sus padres de abuso y explotación infantil al exponerlo a situaciones de violencia, desnudez y pornografía desde 2010 que llegó a su hogar a los nueve años.

Du Preez, quien apareció en videos de canciones como ‘I Fink U Freeky’ y ‘Ugly Boy’, tiene una hermana a quien también consideró como víctima de la pareja.

“Me adoptaron para ser un esclavo, me hicieron sentir que realmente no me amaban. Me hicieron creer que era el diablo, que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer oscuridad al mundo”, le dijo el joven, de ahora 20 años, a News 24.

¿De qué acusan a Die Antwoord?

De acuerdo con la entrevista realizada por el cineasta Ben Jay Crossman, en su infancia Du Preez no la pasó nada bien. En sus declaraciones, asegura que Watkin Tudor Jones le mostró un video pornográfico que le envió a una ex novia a los 11 años, así como alentó a su hermana menor de desvestirse frente a ellos y unirse a una sauna con otros adultos.

Mostrar su cuerpo era algo que optaban por pedirles, pues argumenta que uno de los pretextos era cada vez que les compraban ropa y no se podían negar porque eran castigados. Además de que era chofer de sus hijos biológicos, Du Preez cuenta que le celebraron apuñalar a su hermano mayor con un cuchillo, le hicieron ir a una clínica privada para sacarle sangre para rituales y grabar vídeos en los que se degradaba a su familia biológica por ser pobre.

Aunque no han dado una declaración oficial, la representante del dúo, Scumeck Sabottka, afirmó que: “Die Antwoord no está de acuerdo con las declaraciones de Tokkie”, como lo llaman, de acuerdo a CNN.