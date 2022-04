¿Quién es Amina Muaddi, diseñadora y supuesta involucrada en el caso Rihanna-A$AP Rocky?

El pasado 14 de abril, comenzó a circular la noticia de que Rihanna y A$AP Rocky habían termina su relación debido a una supuesta infidelidad del rapero con Amina Muaddi, diseñadora y colaboradora en Fenty, marca de Rihanna. Hasta el momento no ha habido confirmación por parte de ninguno de los dos cantantes.

Sin embargo, Amina sí realizó una declaración en la que desmentía los rumores que la involucraban en la polémica.

De acuerdo con la revista TMZ, Muaddi aseguró que todo era mentira y que dichas afirmaciones la estaban afectando tanto a ella como a personas que quería, como ‘RiRi’.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio”, declaró la diseñadora.

¿Quién es Amina Muaddi?

Como reconocida diseñadora de modas para diversas marcas y proyectos con celebridades Kylie Jenner, Amina Muaddi se ha abierto paso en el mundo del diseño de calzado.

De ascendencia jordano-rumana, Amina creció en diversas latitudes de Europa, como Italia y Rumania. Desde muy pequeña sintió inclinación por el mundo de la moda, por lo que decidió que su formación profesional se inclinaría a ese rubro.

Sus estudios especializados comenzaron en el Instituto Europeo de Diseño en Milán; posteriormente se desempeñó como asistente de estilista para varias publicaciones especializadas en moda como Condé Nast, Vogue Italia y L’Uomo Vogue.

Su carrera pronto se dirigió hacia el diseño y en 2013, en Milán, se asoció como cofundadora de Oscar Tiye, una exclusiva marca de lujo de zapatos italianos.

Cuatro años después, Amina decidió emprender su propia marca, así que dejó Oscar Tiye e hizo el lanzamiento de sus diseños de zapatos bajo su homónimo. Los productos de Muaddi tuvieron muy buena recepción por parte de celebridades y otras luminarias del mundo de la música y del espectáculo.

Lady Gaga, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Gigi Hadid y algunas de las hermanas Jenner son parte del crew de clientas que han ‘abrazado’ el proyecto de Amina.

Amina Muaddi en Fenty

En 2019 Muaddi se incorporó al proyecto de Fenty, marca de Rihanna, para arrancar con la propuesta de colecciones ‘cápsula’ de zapatos; es decir, diseños que por su color, diseño y concepto pueden combinarse con un sinfín de outfits sin que se vean homogéneos o repetitivos.

La campaña de este nuevo emprendimiento tenía como premisa de lanzamiento generar gran expectativa a través de anuncios ‘inesperados’ a la audiencia. La dinámica se basaría en dar a conocer los nuevos modelos con pocos días de anticipación para mantenerse en el radar de las compradoras cautivas.

Cabe destacar que Muaddi expresó gran alegría cuando se unió a Fenty, así lo aseguró en una entrevista para Vogue en 2020.

“Me encanta Rihanna, por su música y por su talento; por su estilo icónico. Siento muchísima admiración hacia ella. Cuando creó la marca Fenty, fue muy emocionante descubrir la colección, sobre todo a través de todas las piezas que me mandó”, señaló la diseñadora.

Amina declaró para la publicación que antes de que ella se incorporara al proyecto de la cantante de ‘Umbrella’ ya era clienta de sus diseños de zapatos. Asimismo, destacó la admiración y respeto mutuo que sentían por los proyectos de cada una.

“Ri siempre ha llevado mis zapatos y yo Fenty. No hemos dejado de apoyarnos mutuamente ya que respetamos el trabajo de la otra”, dijo la diseñadora a la publicación”, comentó para Vogue.

Si bien Amina dio su postura respecto a los rumores de separación entre Rihanna y A$AP Rocky a través de una publicación en TMZ, la diseñadora no ha publicado nada en sus redes sociales.

El último post en su perfil de Instagram es una imagen de Rihanna cuyo outfit incluye uno de los modelos de Muaddi. Dicha publicación se realizó el 14 de abril algunas horas antes de que los rumores que involucran a Amina comenzaran a circular en redes.