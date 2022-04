‘Era malvado’: Paul Rodríguez recuerda el trato de Will Smith en rodaje de ‘Ali’

El actor Paul Rodríguez acusa a Will Smith de convertir su trabajo en set de 'Ali' en un infierno (Foto: YouTube Prime Video)

El actor estadounidense-mexicano Paul Rodríguez no se sorprendió del golpe que Will Smith le dio al comediante Chris Rock en la pasada ceremonia de entrega de los premios Oscar después de la broma hacia Jada Pinkett Smith y recordó los momentos que compartió con él en el set de Ali (2001), en donde se sintió intimidado y amenazado.

Durante la filmación en las ciudades de Chicago y Miami del filme que retrata la vida del boxeador Muhammad Ali, protagonizado por Smith –quien fue nominado por parte de la Academia por su papel-, Rodríguez le dio vida al Dr. Ferdie Pacheco, su médico personal. Ambos ya habían compartido créditos en Made in America (1993).

Paul Rodríguez afirmó que ya había visto esa mirada en Smith porque todos los días fue violentado emocionalmente en uno de los momentos en los que su carrera iba en ascenso e incluso lo acusó de boicotear su personaje al de uno secundario.

¿Qué es lo que dijo Paul Rodríguez?

De acuerdo con el portal The Sun, Rodríguez aseguró que la película que iba a ser el trampolín de su carrera en Hollywood terminó convirtiéndose en una pesadilla diaria por el maltrato que recibió de Will Smith.

“Era malvado conmigo, pero amable con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde. Y a veces creo que las heridas emocionales son tan profundas, si no es que más profundas, que las físicas”, confió.

Aunque su relación había sido amistosa, el actor relata que un día todo cambió, lo que atribuye a una visita de Ferdie Pacheco al camerino de Will, donde se quejó que su personaje debería ser interpretado por Danny García.

“Will nunca me miró de la misma manera a partir de ese momento”, relató Rodríguez al manifestar que lo criticó por atarse las agujetas o por sus diálogos. “No sabes lo que estás haciendo”, le dijo como parte de su intimidación. Asimismo, confió que ignoraba sus saludos y preguntas al grado de poner a sus compañeros en su contra.

Durante las grabaciones en África, el elenco fue invitado a cenar en la casa de Nelson Mandela, pero Rodríguez se enteró tarde. Según sus palabras, Smith se molestó al verlo. “Recuerdo que estaba obteniendo algo de comida del buffet en esa hermosa casa cuando se me acercó y me dijo: ‘Tienes que tener mucho cuidado. Estás muy lejos de cualquiera que le gustes. Porque estás en África, aquí no hay mexicanos’”, argumentó.

De esa etapa, el actor de 67 años tiene un mal sabor de boca y una sensación como si hubiera sido un ‘cordero sacrificado’ y a partir de entonces ha sentido que la industria lo dejó de lado. “Esta industria ha sido muy generosa con Smith. Ha alcanzado las alturas más altas posibles y ¿cómo actúa? Es escandaloso, pero no sorprendente. Apuesto a que a medida que pasen los meses, descubriremos que no fui el único al que le trató mal”, explicó.