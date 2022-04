Alain Delon solicitó que le practiquen la eutanasia: ‘Envejecer apesta’, asegura

Tras haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares que deterioraran considerablemente su estado de salud, el actor Alain Delon, ícono del cine francés, pidió que le practiquen la eutanasia a sus 86 años, de acuerdo con su hijo Anthony Delon.

En una entrevista para el medio francés RTL, el también actor mencionó que su padre le había solicitado que iniciara con todos los trámites para que le apliquen la eutanasia en Suiza, país donde reside desde hace algunos años y este procedimiento es totalmente legal y regulado.

Anthony aceptó la última voluntad de su padre y, de la mano de su hermana Anouchka Delon, acompañarán a su padre hasta su último día y respetarán la decisión que tomó gracias a los problemas de salud que padece desde hace algunos años y a que su esposa, Nathalie Delon, falleció en enero de 2021 de un cáncer de páncreas que la mantuvo sufriendo durante mucho tiempo.

Alain Delon se despide de sus seguidores

A través de un breve texto compartido por su hijo, el actor francés agradeció a todos aquellos que lo acompañaron, y espera que su carrera y su vida sirvan de inspiración para los actores del presente y futuro.

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.

Alain Delon siempre ha estado a favor de la eutanasia

En una de sus últimas entrevistas, el histrión se pronunció a favor de la eutanasia, así como del derecho de las personas a decidir cuándo quieren morir, sin dolor.

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, expresó en aquella ocasión.

¿Quién es Alain Delon?

Alain Delon es un actor de cine francés. También es productor a través de su empresa Adel Productions y ha dirigido dos películas. Su carrera comenzó en 1957, y desde entonces ha participado en un gran número de películas que se han convertido en clásicos del cine, entre los que destacan: Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái, La Piscina, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo, Borsalino, Monsieur Klein o Nuestra Historia.

En 1985, ganó el César al mejor actor por Notre histoire y una Palma de honor en el Festival de Cine de Cannes de 2019 por toda su carrera.