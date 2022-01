Sergio Mancera, exguitarrista de El Tri, fue declarado muerto por error del hospital

El guitarrista Sergio Mancera, exintegrante de la agrupación mexicana El Tri, fue declarado muerto como parte de una equivocación por parte del Hospital General de la Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, institución donde permanece internado.

La noticia de su supuesto fallecimiento rápidamente se filtró en redes sociales, en donde músicos como Alex Otaola dieron el pésame a la familia. Un poco más tarde fue su hijo, el actor y comediante Radamés de Jesús, quien detalló la situación a través de sus redes sociales.

“Salió la noticia de que mi papá Sergio Mancera había muerto. Fue la información que nos dio el hospital a las nueve de la mañana y resulta que se equivocaron, dieron mal la información. Yo a toda la gente que ha subido cosas en las redes de agradecimiento hacia mi papá, se lo agradezco mucho y les pido una disculpa de mi parte”, expresó a través de un video.

Mancera integró la agrupación Three Souls In My Mind que posteriormente cambió su nombre por El Tri, donde al lado de Alex Lora se desempeñó entre los años 1984 a 1991. Más recientemente apareció en algunos palomazos en donde recordaba su trayectoria en el rock mexicano.

“Está muy mal este asunto. Me preocupa por el sistema en el que vivimos, está muy cabrón, pero que Dios bendiga a toda la banda roquera y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, pero pues fue falsa (la noticia). Bueno, no fue falsa, simplemente se equivocaron en el hospital y dieron la información errónea”, agregó Radamés sobre el apodado El cóndor.

En sus cuentas oficiales, los integrantes de El Tri se alegraron de la falsa alarma. “Gracias a Dios la noticia del fallecimiento de Sergio Mancera fue un error del hospital. Deseamos de todo corazón que Dios le preste vida a Sergio por muchos años más”, escribieron.