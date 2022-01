¿Qué fue de las integrantes del dúo t.A.T.u? Esto sabemos a diez años de su desintegración

Hace unas semanas, Lena Katina y Julia Vólkova, integrantes del dueto ruso t.A.T.u, que se desintegró en 2011, anunciaron un reencuentro musical para 2022. Aunque esto no significa que vuelvan a una gira, muchos de sus seguidores recordaron al polémico dueto que ganó la popularidad en el mundo gracias a sus besos en el escenario.

Aunque tiempo después aseguraron que nunca fueron pareja y que todo se trató de un truco de marketing ideado por el psicólogo Iván Shapovalov, las chicas hicieron sonar por todo lo alto temas como All the things she said y Not gonna get us. Por medio de seis discos de estudio, lanzados en inglés y ruso, crearon una carrera que duró cerca de doce años.

Su álbum debut fue editado en 2001 bajo el título 200 Po Vstrechnoy. Pero de pronto, los crecientes rumores sobre su verdadera orientación sexual y el hecho de que el público se sintió engañado, terminaron por llevar a cada una por su propio camino. Sin embargo, no todo se alejó de la polémica debido a que Julia Vólkova declaró que no apoyaría a un hijo que fuera gay.

“Dios creó a los hombres para la procreación, es la naturaleza. No estoy en contra de los gays, solo que quiero que mi hijo sea un hombre de verdad, no un homosexual”, expresó la cantante para un programa de televisión, quien aseguró que las lesbianas estéticamente se ven mejor cuando se dan la mano o un beso.

¿A qué se dedican las integrantes de t.A.T.u?

Han pasado varios años desde que el grupo pop terminó, pero ambas han seguido ligadas al mundo del espectáculo, al mismo tiempo que desarrollaron su etapa personal como madres. Un evidente cambio físico naturalmente las ha marcado, por lo que te contamos sobre su presente.

Lena Katina

La joven cambió su residencia hacia Los Ángeles para seguir con su carrera como solista pot medio de dos discos: This Is Who I Am (2014), que también cuenta con una versión en español en 2016, y Mono (2019), que forman parte de su sello Katina Music y de donde se desprenden sencillos como Never forget o Who I am. La cantante incluso colaboró con la agrupación mexicana Belanova en 2011 gracias al tema Tic-Toc.

Asimismo, ha contribuido con algunas causas de caridad como la canción Keep on Breathing, que apoya a los niños afectados por el tsunami que azotó Japón en 2011. La campaña de 2008 ‘Eyes To Eyes. Women Against AIDS’ o un evento en el Día Mundial de la Tuberculosis también han contado con su participación.

Lena Katina continuó como solista con dos discos (Foto: Instagram @lenakatina)

Julia Vólkova

En 2004, antes de la desintegración de t.A.T.u, Vólkova se embarazó de su primer hijo. Hoy es madre de dos. Su carrera musical tuvo una pausa tras serle detectado cáncer en la tiroides en 2012, por lo que fue sometida a una operación que le afectó el nervio vocal, razón por la que perdió la voz. Uno de sus sencillos fue All because of you.

Su vida es retratada constantemente en sus redes sociales y tuvo una breve participación en la política cuando se presentó como candidata para entrar al parlamento ruso por medio del partido Rusia Unida, aunque perdió en las elecciones primarias.