Chris Noth es despedido de ‘The Equalizer’ tras acusaciones de abuso sexual

La carrera del actor Chris Noth se ha visto perjudicada durante la última semana, después de que tres mujeres afirmaran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de quien da vida al personaje de ‘Mr. Big’ en las series Sex & The City y más actualmente el revival And Just Like That.

Ahora, la cadena estadounidense CBS y la productora Universal Television emitieron un comunicado sobre el futuro de Noth en The Equalizer, el programa del que formó parte a principios de 2021 y que fue renovado para una segunda temporada. “Noth ya no filmará episodios adicionales de The Equalizer, con vigencia inmediata”, se dijo en el comunicado que fue replicado por Entertainment Tonight.

La serie, protagonizada por Queen Latifah junto a un elenco conformado por Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes y Lorraine Toussaint contaba con Chris Noth como el personaje llamado William Bishop, un exdirector de la CIA que dirige su propia empresa de seguridad privada. Aunque aún se podrá ver una participación ya filmada de Noth, y episodios en repetición, el actor de 67 años ya no formará parte del elenco en un futuro.

“Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo Noth durante el comunicado enviado a diversos medios de comunicación para negar los hechos, en donde mujeres apuntan a que fueron violadas entre 2004 y 2015.

Esta no es la primera consecuencia que afecta directamente el trabajo de Noth, ya que a pocas horas después de darse a conocer las declaraciones por parte de quienes usaron los seudónimos Zoe, Lily y Ava, la compañía de bicicletas estáticas Peloton retiró un comercial junto a él. Otra de las acciones se dio por parte de la agencia de representación A3 Artists, que le rescindió un contrato que inició apenas hace unos meses.