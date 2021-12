Agencia abandona a Chris Noth tras acusaciones de abuso sexual

En medio de acusaciones de abuso sexual, el actor Chris Noth, reconocido por interpretar al personaje de ‘Mr. Big’ en las series Sex & The City y And Just Like That, sigue envuelto en la polémica con consecuencias directas a su trabajo como es el perder a la agencia de talentos que lo representaba hasta este viernes.

“Chris Noth ya no es un cliente”, dijo un representante de A3 Artists Agency al medio Deadline. Noth comenzó un contrato con la compañía hace aproximadamente tres meses. Lily, Zoe y Ava, los nombres que utilizaron las mujeres que denunciaron al actor, informaron que los ataques fueron supuestamente cometidos en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York entre 2004 y 2015.

Aunque casi de inmediato Chris, de 67 años, negó todo, no ha podido parar su mala imagen. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, explicó por medio de un comunicado.

El jueves, poco después de darse a conocer las declaraciones de las mujeres, la compañía de bicicletas estáticas Peloton eliminó su anuncio compartido el pasado 12 de diciembre, que protagonizaba Noth con la instructora de la empresa, Jessica King, sobre un sofá y frente a una chimenea al asegurar a los fanáticos que estaba bien después de su trágico final en la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker. La voz en off incluía a Reynolds, al enumerar los beneficios de la marca.

Ryan Reynolds hizo lo propio luego de que su productora y agencia de marketing Maximum Effort estuviera detrás de la realización. “Cada acusación de agresión sexual debe tomarse en serio. No conocíamos estas acusaciones cuando presentamos a Chris Noth en nuestra respuesta al reinicio de HBO. A medida que buscamos obtener más información, dejamos de promover este video y de archivar publicaciones sociales relacionadas”, contó la empresa en un comunicado compartido por US Weekly.