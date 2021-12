Chris Noth suma una tercera acusación por abuso sexual

Chris Noth, ‘Mr. Big’ en Sex & The City, sigue envuelto en la polémica por las recientes acusaciones de tres mujeres, quienes alegan sufrieron de abuso sexual. A Lily y Zoe, los seudónimos que utilizaron las denunciantes del actor de 67 años para proteger su identidad, se suma un tercer nombre: Ava.

En medio del estreno del spin-off de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, And Just Like That, la atención está centralizada a Noth. Una ejecutiva de tecnología se sumó a las acusaciones realizadas en las últimas horas ya que asegura que fue forzada a tener intimidad cuando tenía 18 años en un restaurante en el que trabajaba como cantante, en 2010.

“Al principio, sentí que era la única persona en el universo que podía oírme decir que no”, contó a The Daily Beast. “No escuchaba ‘no’, pero me escuchó cuando dije ‘no aquí’ y lo convencí de que me reuniría con él en otro lugar”, añadió quien no respondió más sus llamadas.

Como hizo con las otras denuncias, Chris Noth negó los hechos por medio de un comunicado de su representante a The Post. “Los supuestos relatos detallados se leen como una pieza de mala ficción. Chris no tiene conocimiento de quién es este individuo y, como se dijo ayer, no ha cruzado esa línea y nunca la cruzaría”.

¿Quiénes son las otras mujeres que denunciaron a Noth?

Lily y Zoe son las dos mujeres que relataron al medio The Hollywood Reporter haber sido víctimas de abuso sexual por parte del actor que da vida a ‘Mr. Big’ en la serie Sex & The City.

Aunque ninguna de las dos conoce a la otra, ambas afirmaron que Noth se propasó con ellas. Uno de los episodios supuestamente ocurrió en la ciudad de Los Ángeles en 2004 y el otro en Nueva York, en 2015.

La periodista Lily explicó que trató de besarla cuando la invitó a cenar a su apartamento, a lo que ella le dijo que no porque estaba casado. “No estoy segura cómo se puede tratar este tipo de historia y cómo se encuentran otras víctimas”, dijo quien aseguró que fue violada. “Todos mis sueños con esta estrella que amaba habían desaparecido”, agregó.

Por su parte, quien se identifica como Zoe y actualmente tiene 40 años aseguró que por muchos años enterró el episodio con Noth, quien continuamente pasaba por su escritorio para coquetearle. “De alguna manera obtuvo mi número telefónico del directorio y me dejaba mensajes en el teléfono de trabajo”. Un día, el actor la invitó a salir y, según sus declaraciones, la violó. “Fue realmente doloroso. Yo gritaba ‘¡para!’, pero no lo hizo. Le dije, ‘¿puedes por lo menos traer un condón?’ Y se rió de mí. Me di cuenta de que tenía sangre en mi blusa”, afirmó.