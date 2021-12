Chris Noth, acusado por Zoe Lister-Jones: ‘El hombre es un depredador sexual’

La actriz y directora estadounidense Zoe Lister-Jones se refirió a Chris Noth, actor de Sex & The City, como un depredador sexual luego de las acusaciones en su contra por parte de dos mujeres, quienes argumentan sufrieron abuso sexual en 2004 y 2015.

Por medio de una publicación en Instagram, quien formara parte de New Girl aseguró que le contó a un amigo que se sintió aliviada por el fatal destino de ‘Mr Big’, el personaje de Noth, en la secuela And Just Like That.

“Él preguntó por qué y le dije que era porque yo no podía separar al actor del hombre y el hombre es un depredador sexual”, escribió. “Mi amigo se alarmó por la elección de mis palabras. Y para ser sincera, yo también. No había pensado en este hombre durante tantos años y, sin embargo, había virilidad en mi lenguaje que venía de algún lugar profundo y enterrado”, agregó.

Asimismo, contó la experiencia personal que vivió cuando tenía veinte años y trabajaba en un club nocturno en la ciudad de Nueva York, propiedad de Chris Noth, donde las pocas veces en las que apareció tenía comportamientos sistemáticamente inapropiados sexualmente hablando con una de sus amigas, que era promotora. En alguna ocasión, Lister-Jones fue invitada especial en el programa La Ley y el Orden, que coincidió con el primer episodio en que Noth regresó como detective después de Sex & The City.

“Estaba borracho en el set. Durante mi escena en el interrogatorio tenía unas 22 oz de cerveza debajo de la mesa que bebería entre tomas. En una toma se acercó a mí, me olió el cuello y me susurró: ‘Hueles bien’. No dije nada. Mi amiga del club nunca dijo nada. Es raro que lo hagamos”, confió.

La también productora aseguró que sus experiencias son pequeñas en relación con los relatos de presunta agresión sexual que las mujeres valientemente compartieron y que llevaron a la empresa de bicicletas Peloton a eliminar un comercial protagonizado por Noth.

“Navegar por la depredación a cualquier nivel es una carga que todas las mujeres deben soportar, y en su mayor parte, no hay responsabilidad ni consecuencias. Chris Noth capitalizó la fantasía que las mujeres creían que representaba ‘Mr. Big’. Y esas fantasías a menudo crean entornos donde prospera la confusión emocional. Quizás la muerte de ‘Big’ sea el dolor común que todos debemos enfrentar al lamentar esa fantasía, al liberar ese arquetipo masculino con el que nosotras, como mujeres, nos hemos alimentado a través de la cultura popular”, finalizó.