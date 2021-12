Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé, entre las mujeres más poderosas del mundo

Con motivo de fin de año, los rankings y recuentos comienzan a hacerse presentes para conocer lo más destacado del 2021, y el que elabora la revista especializada Forbes USA no es la excepción, pues desde hace 18 años elabora un listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo, y en este listado aparecen nombres como el de Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé, algunas de las cantantes y empresarias más populares en los últimos años.

Para elegir a cada una de las ocupantes, la publicación especializada tomó en cuenta aspectos como sus ingresos y la cifra total de dinero a la que ascienden sus pertenencias, menciones en los medios, el impacto que ha tenido su labor o trabajo en sus respectivas empresas/organizaciones, y esferas de influencia. Aunado a ello, también se analizaron su postura y acciones en torno al tema de COVID-19.

Dentro de la lista de este año se encuentran 40 directoras ejecutivas (la mayor cantidad desde 2015, que en suma rompieron un récord de 3.3 billones de dólares en ingresos; aproximadamente 21 mil millones de pesos), 19 jefas de estado, una inmunóloga (por su importancia en la lucha contra la pandemia por COVID-19) y, por primera vez en más de una década, un nuevo número uno, que apostaría por una nueva era de líderes mundiales.

Las mujeres más poderosas de la industria musical

Taylor Swift

En este ranking se ubica en el puesto número 78. Una de las hazañas más importantes no solo para ella, sino para la industria musical en general fue recuperar los derechos de uno de sus álbumes más importantes y lanzar una regrabación el mismo: ‘Red (Taylor’s Version)’ se convirtió en su décimo álbum en alcanzar el número uno en el Billboard 200. Además ha aprovechado su influencia para pedir apoyo a la Ley de Igualdad con su sencillo de 2019 ‘You Need To Calm Down’.

Beyoncé

Ocupa el puesto número 76 en la lista. Su inclusión se debe, entre otras, a su gira ‘On The Run II’, acompañada de su esposo Jay-Z, durante la cual recaudó aproximadamente cinco millones de dólares (unos 10 millones de pesos) por noche, con un total de más de 250 millones de dólares.

La mira la tienen en la cantante desde que en abril de 2019 lanzó ‘Homecoming’, un álbum en vivo y un especial de Netflix sobre su innovadora actuación en 2018 en Coachella. Y en abril de este año, Beyoncé anunció una nueva asociación con Adidas para relanzar su línea de ropa deportiva ‘Ivy Pa’, lo que la coloca también como una gran emprendedora.

Rihanna

El ícono de la música y la belleza alcanzó el puesto número 68 de la lista de las mujeres más poderosas del mundo. Recientemente se convirtió en multimillonaria gracias al éxito de su línea de cosméticos Fenty Beauty, pues generó más de 550 millones de dólares en ingresos en 2020, y esto comprende la mayor parte de su fortuna.

También tiene una participación del 30 por ciento en la línea de lencería ‘Savage x Fenty’, que recaudó dinero a una valoración de mil millones de dólares en febrero de 2021.