Taylor Swift y St. Vincent pierden nominación al Grammy

Los nominados para los premios Grammy 2022 han sufrido algunos cambios importantes, uno de ellos es la salida de Taylor Swift, Jack Antonoff y St. Vincent en la categoría de álbum del año por el álbum Sour, de Olivia Rodrigo, quien compite por siete ternas.

Pese a que el pasado 23 de noviembre se anunciaron a todos los artistas considerados para la entrega del próximo año, la Academia se retractó con quienes no participan activamente en las composiciones, así como lo anunciaron por medio de un comunicado de aclaración replicado en Variety.

“Durante el proceso de aplicación, la Academia recibió créditos del sello discográfico por la pista Deju Vu. La semana pasada recibimos los créditos correctos que reconocen a Annie Clark, Jack Antonoff y Taylor Swift como compositores de una interpolación en la pista. De acuerdo con las pautas actuales de los Grammys, como compositores de una pista interpolada, Clark, Antonoff y Swift no están nominados en la categoría de Álbum del Año por Sour”, se lee en el texto.

Todo esto es porque el tema Deja Vu, uno de los sencillos más sonados del disco, incluye una inserción del tema Cruel Summer, una canción que Swift, Jack Antonoff y St. Vincent coescribieron para el séptimo álbum de Taylor Swift, Lover, lanzado en 2019. Además, 1 step forward, 3 steps back también hace un guiño a New Year’s Day, incluido en el disco Reputation, que la intérprete de All too well estrenó en 2017, en el que la estadounidense colaboró con el productor.

Aún con estos cambios Taylor Swift mantiene la nominación en una de las categorías principales gracias a Evermore, que compite con Olivia Rodrigo, Doja Cat, Justin Bieber, Billie Eilish, H.E.R, Lil Nas X, Jon Batiste, Kanye West y Tony Bennet con Lady Gaga. En tanto, St. Vincent continúa en la terna como mejor álbum de música alternativa por Daddy’s Home mientras que Antonoff sigue considerado a productor del año no clásico.