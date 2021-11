Kanye West busca ‘restaurar’ su relación con Kim Kardashian

A principios de este año Kanye West, ahora reconocido legalmente con el nombre de ‘Ye’, y la socialité y empresaria Kim Kardashian anunciaron su separación con unos trámites de divorcio que iniciaron el mes de febrero; aunque parece que Kim empieza a rehacer su vida en compañía de Pete Davidson, el cantante aún no piensa en dejarla ir.

Durante un discurso público en el marco del Día de Acción de Gracias en el que West acudió en la parroquia Mission de Los Ángeles, expresó que ha cometido muchos errores, por lo que hará todo lo posible por resolver sus problemas y recuperar a su familia.

“La narrativa que Dios quiere ver es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometidos errores, he hecho cosas públicas que no son aceptables como marido; pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea estoy aquí para cambiar la historia”, refirió el intérprete de “Through the Wire”.

Asimismo, aseguró que necesita volver a casa para estar con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, a quienes ve porque actualmente vive al lado de Kim. “Esta mañana me sentí muy bendecido por despertarme, hacer ejercicio y poder conducir hasta mi casa y ver a mi esposa ya mis hijos. Eso es correcto. Dije que mi esposa y mis hijos, y quiero que todos oren por mi familia”.

Como anteriormente lo ha hecho, Kanye se ha encargado de culpar a la prensa por su separación amorosa. Es por ello que dijo que aunque el ‘enemigo’, así como llama a los medios, pudo separar a ‘Kimye’, abreviación de la pareja, un ser divino los reunirá nuevamente.

“Habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación”, refirió.