Billie Eilish pide a sus seguidores abstenerse a comer pavo

La cantante de 19 años Billie Eilish, quien hace pocos días fue nominada a siete premios Grammy, se pronunció en contra de comer el típico platillo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos: el pavo.

Por medio de una publicación en sus historias de Instagram, la intérprete de “Bad guy” posó abrazando a una de estas aves al mismo tiempo que le envió un mensaje a sus miles de seguidores: “Los pavos son algunas de las criaturas más gentiles del mundo. Y 46 millones de ellos mueren cada Día de Acción de Gracias”, escribió.

Esta no es la primera vez que Eilish se suma a esta causa en pro de los animales, pues a principios de este mes se unió a celebridades como el actor de The Joker, Joaquin Phoenix y su esposa Rooney Mara, la actriz reconocida gracias a su papel en The Big Bang Theory, Mayim Bialik, o el humorista de The Office, Ricky Gervais, en una petición enviada al presidente Joe Biden.

“Sé que es difícil ambiar las tradiciones, pero téngalo en cuenta :)”, añadió en su publicación la cantante, quien incluso visitó Farm Sanctuary para hacer conciencia entre la población a adoptar y no comer a los pavos en una iniciativa que busca que vivan sus vidas con paz y seguridad en épocas donde los ciudadanos apuestan por la gratitud.

Recientemente se dieron a conocer a los nominados para la entrega de los Grammy en 2022. La ganadora de siete galardones en la premiación más importante de la industria de la música volverá a estar presente gracias a su segundo álbum titulado Happier than ever, con el que espera repetir el éxito de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con el que se convirtió en la artista más joven en llevarse tres categorías principales.