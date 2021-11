Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su rompimiento

Una de las parejas más populares de la industria de la música era la formada por los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes durante los últimos dos años mostraron al mundo su amor hasta que de mutuo acuerdo decidieron poner fin a su relación para continuar como amigos.

Por medio de una historia en sus respectivas cuentas de Instagram, firmada por ambos cantantes, es que dieron a conocer el rompimiento sin revelar las razones de su decisión. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, se lee.

Aunque se conocieron en el 2014 durante un tour de Austin Malone, cuando Camila todavía formaba parte de la agrupación Fifth Harmony, dieron a conocer su noviazgo a mediados del 2019, justo después del lanzamiento del sencillo “Señorita”, que se hizo acreedor de un premio American Music Award por la colaboración del año y recibió una nominación al Grammy.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que grabaron juntos ya que en 2015 colaboraron en la canción “I know what you did last summer”. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos su apoyo desde el principio y el futuro”, fueron las palabras con las que finalizaron el anuncio que sorprendió a sus miles de seguidores.

En un principio, la cubano-estadounidense y el canadiense fueron vistos de la mano por las calles de Nueva York, pero el romance seguía sin confirmarse. Fue por medio de un candente beso que dieron fin a las especulaciones y tiempo después mostraron que estaban consolidados al vivir juntos durante la pandemia causada por la COVID-19.

Recientemente viajaron acompañados de su familia a la ciudad de Oaxaca para celebrar el tradicional día de muertos, en donde se les pudo ver disfrutando disfrazados de catrinas. Son justamente esas fotografías las últimas donde posan como pareja.