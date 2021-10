¿Quién fue Óscar Cadena, conductor del programa ‘Cámara Infraganti’?

Óscar Marcial Cadena Jiménez fue un famoso conductor de televisión mexicano que falleció este 28 de octubre a los 75 años de edad, así lo dio a conocer su familia en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter.

“Nuestro querido Óscar, un magnífico esposo y padre, triunfó en este camino de la vida y ha emprendido una nueva aventura en un lugar de paz y tranquilidad”, es parte del comunicado que la familia Cadena Castro hizo de conocimiento público. También pidieron privacidad y respeto para un momento tan sensible como el que están atravesando como familia.

El comunicador se encontraba hospitalizado desde hace algunas semanas debido a que sufrió una peritonitis, por la cual tuvo que ser intervenido de emergencia hace un mes, el 28 de septiembre.

Óscar Cadena nació un 10 de noviembre de 1945 en la Ciudad de México y tenía más de 50 años de carrera en medios de comunicación. Tocó la puerta del mundo de la televisión en 1968, con tan solo 23 años. El Ing. Álvaro Cheveste fue el primero que le abrió las puertas y después Luis De Llano Palmer, a quien le pidió: “deme chance”... y se lo dio.

A mediados de la década de los ochenta protagonizó un programa llamado ‘Ciudadano Infraganti’, que se transmitía por Imevisión (ahora TV Azteca) y se caracterizaba por realizar reportajes considerados controversiales en ese entonces: la denuncia ciudadana.

Realizaba entrevistas a personas en la calle y documentaba las acciones que le llamaban la atención y le parecían interesantes dentro de la ‘selva de asfalto’; temas como el trabajo ambulante, actos indebidos e incluso actividades de procedencia dudosa eran algunas de las cosas que aparecían en sus programas. Sin embargo, no era tan reconocido.

Unos años después, a inicios de la década de los noventa, saltó a la fama con un programa en Televisa llamado ‘Cámara Infraganti’; el formato era muy similar al de su programa anterior pero con más posibilidad de producción.

Dentro de ‘Cámara infraganti’ tenía un segmento cómico titulado ‘Sopa de Videos’, en el que los televidentes mandaban cintas caseras con momentos cómicos tomados en sorpresa. Tal fue el éxito de esta producción que había ocasiones donde recibían hasta mil videos a la semana de todos los televidentes.

En una entrevista con José Antonio Fernández en 2012, recogida por RevistaPantalla, Cadena reveló la razón por la cual dejó de producir el programa que lo convirtiera en un ícono de la televisión hace 30 años.

“Me cansé de decirles ‘no tires basura’, ‘cuida el agua’ y ‘¡cuidado con la inseguridad que está ganando terreno!’ Me cansé de decirles muchas cosas. La gente es apática, no participa. Hasta la fecha hay lugares en la Ciudad de México en los que la gente deja montones de basura a media calle o en la banqueta, y su única justificación es decir que ahí la dejan porque no pasa el camión o porque ahí la ponen todos’, confesó el presentador en aquella ocasión.

Durante sus últimos años de vida se dedicó a ser productor independiente con programas que, de igual manera, se dedicaban a la denuncia ciudadana, solo que ahora en Quintana Roo, donde residía y donde vivió los últimos años de su vida con su esposa y teniendo cerca a cuatro de sus cinco hijos.