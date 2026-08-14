‘La dignidad del insecto’: TeatroUNAM invita a ver el mundo bajo nuestros pies

TeatroUNAM, en coproducción con la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL, presenta la obra 'La dignidad el insecto'.

Como parte de su cartelera de eventos, TeatroUNAM presenta la obra La dignidad del insecto: vida y muerte de lo imperceptible, que explora la vida bajo nuestros pies.

A la escala de una hormiga, un escarabajo o un abejorro, también ocurren los nacimientos, el trabajo colectivo, la búsqueda de alimento, la transformación y la muerte. La vida no solo sucede donde llegan nuestros ojos, también habita en ello que suele hacerse invisible a nuestros ojos. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un momento para observar lo que habita bajo tus pies? Quizá fue hace tanto que ya no lo recuerdas, dado que caminamos con prisa en el trajín del día a día, mientras bajo nuestros pies habita un fascinante universo en miniatura.

El biólogo y filósofo Jacob Von Uexküll llamó “Umwelt” al mundo particular que experimenta cada ser vivo. Ninguna especie habita exactamente el mismo planeta que otra, cada una percibe la realidad a través de sus propios sentidos, necesidades y posibilidades. Comprender esta idea implica reconocer que los insectos no son simples habitantes diminutos de nuestro entorno, sino protagonistas de un universo tan complejo como el nuestro, aunque casi siempre invisible.

Esa reflexión atraviesa la obra La dignidad del insecto: vida y muerte de lo imperceptible, la propuesta interdisciplinaria que TeatroUNAM, en coproducción con la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL, estrenó el pasado 7 de agosto, y que podrá verse hasta el 29 de agosto en el Teatro Santa Catarina.

Concebida y dirigida por Hebzoariba H. Gómez, la obra entrelaza teatro, ciencia, memoria y ficción para cuestionar la mirada extractivista con la que solemos relacionarnos con el mundo natural y recordar que las formas de vida más pequeñas sostienen el equilibrio del planeta.

La obra 'La dignidad del insecto', dirigida por Hebzoariba H. Gómez, entrelaza la ciencia, el teatro y la ficción. (CulturaUNAM)

Lejos de ofrecer una lección de biología, la puesta construye una experiencia sensible inspirada en el archivo personal de la entomóloga Viridiana Lizardo, compuesto por diarios de campo, ilustraciones, fotografías y registros científicos. La historia sigue a una investigadora que comparte con su hija el extraordinario universo de los insectos, mientras ambas enfrentan la incertidumbre de un planeta atravesado por la crisis climática.

Propone cambiar de escala, observar cómo los insectos cooperan, cuidan, transforman y sostienen, actos que nos obligan a cuestionarnos ¿Qué podríamos aprender de quienes llevan millones de años haciendo posible la vida sin ocupar el centro de la escena?

Más que despertar la empatía por estos organismos, la propuesta invita a reconocer el papel fundamental que desempeñan en la polinización, la regeneración de los suelos, las cadenas alimenticias y el equilibrio ecológico.

Podcast y avistamientos de insectos en el Jardín Botánico de la UNAM

teatroUNAM TeatroUNAM presenta 'La Dignidad del Insecto'. (CulturaUNAM)

La experiencia se expande más allá del escenario con el estreno de su segundo volumen del podcast La dignidad del insecto. No hay presencia que no deje huella, mismo que reúne voces de especialistas para reflexionar sobre la memoria, los archivos y la defensa de la vida. Además, los sábados 15 y 29 de agosto se realizarán Avistamientos de insectos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

Para más información se puede consultar la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociales de @TeatroUNAM; así como de @dignidadinsecto y la @catedrabergman para el registro de los avistamientos.