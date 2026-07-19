Del Mundial a Poniente: Rhaenyra también juega su ‘final’; ¿a qué hora sale el capítulo 5 de ‘La Casa del Dragón’?

La tercera temporada de 'La Casa del Dragón' llegó a su quinto capítulo. (Foto: HBOPress/ChatGPT)

Este domingo el planeta entero mira dos marcadores. Uno se juega en las canchas del Mundial 2026. El otro se libra en Poniente, donde no hay silbatazo que detenga a los Targaryen.

HBO Max estrena el capítulo 5 de La Casa del Dragón temporada 3, todavía sin título oficial, que muestra la estresante calma después de la sangrienta batalla naval en Poniente, un choque que dejó a personajes principales fuera de la partida. La Danza de los Dragones no perdona, y este quinto episodio llega con el fuego todavía tibio.

Nadie mejor que el propio showrunner Ryan Condal para advertirlo. En una charla previa en SXSW London, resumió el espíritu de la temporada con una frase que bien podría ser el lema de toda la Casa Targaryen: “Seguiremos viendo a personas actuar de manera terrible en nombre del orgullo, el poder, el ego, el interés propio y la familia”. Con esa brújula, el capítulo que se estrena este fin de semana no promete tregua para verdes ni para negros.

¿A qué hora sale el capítulo 5 de ‘La Casa del Dragón’ en México?

El domingo sigue siendo sagrado para HBO. Desde el arranque de la temporada, el 21 de junio, la cadena mantiene el estreno semanal sin fallar una fecha, y este 19 de julio no es la excepción.

En México, el episodio 5 aterriza a las 19:00 horas (tiempo central), disponible tanto en la señal de HBO como en HBO Max.

Daemon Targaryen (Matt Smith) engañó a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) sobre la identidad del jinete de Robaovejas. (Foto: Warner Bros Discovery)

¿Qué pasará en el capítulo 5 de ‘La Casa del Dragón’ temporada 3?

HBO liberó varias imágenes previas para darnos pistas de lo que nos espera. Y aunque ninguna foto cuenta la historia completa, juntas dibujan el siguiente movimiento del tablero.

Todo arranca donde quedó el capítulo 4: Criston Cole (Fabien Frankel) convenció a Gwayne Hightower (Freddie Fox) de lanzar el ejército verde contra Rivermen, mientras Ormund Hightower (James Norton) gana tiempo en Tumbleton para engrosar sus filas.

Criston Cole (Fabien Frankel) pone en marcha su plan. (Foto: Warner Bros Discovery).

Ahí es donde el relato se pone más filoso: quien conozca la crónica de George R.R. Martin sabe que Tumbleton no es tierra que perdone errores, y ese mismo tiempo que Ormund gana para sus filas es el que juega en contra de la otra facción.

El adelanto también asoma reencuentros y conversaciones que pesan más de lo que aparentan, con hilos abiertos entre las dos cortes:

Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney): sometido a trabajos menores como castigo, en escenas junto a Larys Strong.

(Tom Glynn-Carney): sometido a trabajos menores como castigo, en escenas junto a Larys Strong. Larys Strong (Matthew Needham): comparte escenas con Aegon en Rook’s Rest.

(Matthew Needham): comparte escenas con Aegon en Rook’s Rest. Alyn de Cerro de Hull (Abubakar Salim): ya sentado como Mano de la Reina en el consejo de Rhaenyra.

(Abubakar Salim): ya sentado como Mano de la Reina en el consejo de Rhaenyra. Addam (Clinton Liberty) y Baela Targaryen (Bethany Antonia): retratados juntos, con un semblante sombrío.

(Clinton Liberty) y (Bethany Antonia): retratados juntos, con un semblante sombrío. Daeron Targaryen (Benjamin Evan Ainsworth) y Ormund Hightower (James Norton): de vuelta en Tumbleton, en un frente sin margen para la indecisión. Daeron, que mató por primera vez en el capítulo anterior, vuelve a aparecer junto a Ormund.

(Benjamin Evan Ainsworth) y (James Norton): de vuelta en Tumbleton, en un frente sin margen para la indecisión. Daeron, que mató por primera vez en el capítulo anterior, vuelve a aparecer junto a Ormund. Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Daemon Targaryen (Matt Smith): se reencuentran en King’s Landing después de que él le ocultara la verdadera identidad del jinete de Sheepstealer.

(Emma D’Arcy) y (Matt Smith): se reencuentran en King’s Landing después de que él le ocultara la verdadera identidad del jinete de Sheepstealer. Alicent Hightower (Olivia Cooke) y el gran maestre Orwyle (Kurt Egyiawan): conversan a solas, en un momento que cobra peso porque Helaena Targaryen fue insinuada como posible embarazada.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) enfrenta un nuevo conflicto por el embarazo de su hija. (Foto: Warner Bros Discovery).

¿Cuándo terminará ‘La Casa del Dragón’?

Quedan apenas tres entregas después de esta para que la temporada 3 cierre, con el final fijado para el 9 de agosto.

La guerra apenas transita su ecuador y Condal ya sabe cómo termina. “Ahora sé dónde terminaremos esta historia en particular y, cuando digo terminarla, me refiero a bajar el telón”, declaró el showrunner, en un mensaje que buscaba calmar a la parte de la audiencia que quedó escaldada tras el cierre de Juego de Tronos en 2019.

Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), el rey caído en desgracia. (Foto: Warner Bros Discovery). (Ollie Upton)

HBO confirmó una cuarta temporada, mientras tanto, ya prepara la siguiente pieza del universo de Martin: A Knight of Seven Kingdoms, ambientada en el mismo Poniente que hoy arde.

La Danza de los Dragones se acerca a su punto sin retorno. Y este domingo, mientras el Mundial reparte sus propios goles, el capítulo 5 de La Casa del Dragón promete el primer gran movimiento de la segunda mitad de la contienda.