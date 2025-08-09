Semifinales del concurso ‘México Canta’: ¿Dónde ver los shows de Majo Aguilar, La Arrolladora y más?

Las semifinales del concurso 'México Canta' tendrán conciertos de artistas como Majo Aguilar y La Arrolladora Banda El Limón.

Aunque ‘Ya es muy tarde’ para participar, en este certamen no hay ningún ‘Perdedor’: El concurso México Canta, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, está en etapa de semifinales, donde varios músicos del regional mexicano estarán presentes con diferentes presentaciones.

La convocatoria de México Canta por la Paz y contra las adicciones ya tiene a sus semifinalistas en EU y la región norte de México, y en los próximos días se realizará por región la selección de un finalista para el próximo 5 de octubre, donde tocará el Grupo Intocable.

Durante las semifinales, además de conocer el talento de músicos mexicanos independientes, emergentes o más conocidos, habrá shows de artistas como Majo Aguilar, Horóscopos de Durango o La Arrolladora Banda El Limón.

‘México Canta’: ¿Quiénes son los primeros semifinalistas?

El pasado 25 de julio se presentó a los ocho finalistas de la región Este de Estados Unidos, y el viernes pasado ocurrió lo propio con aquellos participantes del norte de México.

“Agradecerles muchísimo a todos los artistas que se han sumado a esta iniciativa de México Canta. Ha sido muy importante este trabajo que ha hecho la Secretaría de Cultura; muchísimos participantes, jóvenes hombres y mujeres talentosísimos”, resaltó Claudia Sheinbaum en su mañanera del 8 de agosto.

La primera lista de seleccionados que compartirán sus propuestas en busca de generar otras narrativas (objetivo principal del concurso binacional) son:

AMØN

Estefanía Riojas

Oskar Soul

Fernando Ríos

Juan Goi

Galia Siurob

NXNNI

Grupo Corazón del Norte.

¿Qué artistas darán concierto en las semifinales del concurso ‘México Canta’?

Además de agradecer la participación de los jóvenes talentos, destacó el apoyo de diversos artistas reconocidos en géneros como banda, duranguense y norteño, que serán parte de las semifinales.

“Ya inicia el 17 (de agosto), y mientras se presentan las semifinales, van a acompañarlos estos artistas. Ellos y ellas, maravillosos de nuestro país que se suman a esta iniciativa”, señaló la mandataria.

Son 11 las agrupaciones y solistas que participarán en las semifinales, programadas del 17 de agosto al 28 de septiembre, y se realizan por región para garantizar mayor cobertura.

La cantante y compositora Majo Aguilar es una de las artistas en las semifinales de 'México Canta'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Calendario de semifinales: Concurso ‘México Canta’ 2025

En total serán seis semifinales, divididas en tres para EU y tres para México, dependiendo de la región de donde sean los semifinalistas.

Posteriormente, habrá una recapitulación de lo mejor de cada semifinal, en la que también se contempla música en vivo. Todo esto de camino a la gran final.

El calendario de semifinales para el concurso México Canta está conformado por los siguientes shows:

17 de agosto : Horóscopos de Durango - Semifinal de la región este de EUA.

: Horóscopos de Durango - Semifinal de la región este de EUA. 24 de agosto : Majo Aguilar - Semifinal de la región centro de EUA.

: Majo Aguilar - Semifinal de la región centro de EUA. 31 de agosto : Legado de Grandeza - Semifinal de la región oeste de EUA.

: - Semifinal de la región oeste de EUA. 7 de septiembre : Vivir Quintana - Semifinal de la región oeste de México.

: Vivir Quintana - Semifinal de la región oeste de México. 14 de septiembre : Camila Fernández - Semifinal de la región centro de México.

: Camila Fernández - Semifinal de la región centro de México. 21 de septiembre : Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido - Semifinal de la región sur de México.

: Lila Downs y la - Semifinal de la región sur de México. 28 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho - Recapitulación de lo mejor de las semifinales.

Ese mismo 28 de septiembre, Regina Orozco y La Sonora Santanera también darán un concierto previo a la gran final del concurso.

Regina Orozco fue incluida en los artistas dentro de las semifinales. (Cuartoscuro)

¿Cómo y dónde ver las semifinales de ‘México Canta’?

Si no quieres perderte las semifinales de México Canta, puedes verlas a través de distintas plataformas de forma totalmente gratuita, tanto por televisión abierta como en redes sociales.

El sitio oficial del concurso menciona medios públicos y plataformas digitales. En televisión nacional, Canal 22 es el encargado de llevar toda la emoción de las semifinales, mientras en redes sociales la conversación estarás más que abierta.

Televisión abierta : Canal 22

: Canal 22 Transmisión en vivo: Redes sociales oficiales del Gobierno de México.

¿Cuándo es la gran final del concurso ‘México Canta’?

La gran final de México Canta por la Paz y contra las adicciones será tan solo una semana después, y en ella el show está a cargo de Intocable.

Grupo Intocable tocará en la final de 'México Canta'.

Aparta la fecha: la gran final de México Canta es el próximo 5 de octubre, y se realizará la transmisión en vivo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, donde se presentarán 7 finalistas.