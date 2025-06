Hospitalizan de emergencia a Majo Aguilar: ¿Qué le pasó a la cantante?

La cantante Majo Aguilar, miembro de la icónica dinastía Aguilar, fue hospitalizada de emergencia este 28 de junio, Día del Orgullo LGBT+.

A través de Instagram, la prima de Ángela Aguilar compartió una fotografía desde una cama de hospital en la cual explicó que fue internada tras presentar un fuerte malestar físico que la obligó a recibir atención médica inmediata.

¿Cuál es el estado de salud de Majo Aguilar?

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre explicó que está bien tras su hospitalización: “Este Pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto”.

Además, ella aprovechó para dedicar un mensaje con motivo del Día del Orgullo: “Aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo (...) El respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”.

La cantante y compositora Majo Aguilar está bien tras su hospitalización. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

No es la primera vez que la cantante se posiciona en favor de los derechos, el año pasado escribió en la misma fecha: “Siempre hay que elegir el amor, elegir ser buenos con los demás. El derecho a ser quien uno es no debe estar sujeto a ningún debate Mucho menos si no se hace daño a los demás. ¡Que viva la diversidad, que viva el amor en todos sus colores!“.

Artistas como Aída Cuevas le enviaron mensajes de ánimo: “Mejórate pronto preciosa”. La intérprete de 31 años se ha ganado el cariño de la comunidad artística. En 2021, lanzó su álbum debut de sencillos rancheros, titulado Mi Herencia, Mi Sangre, con el que rindió homenaje a sus raíces y conquistó a una nueva generación de amantes del regional mexicano.

Majo Aguilar tuvo una crisis gastrointestinal.

¿Qué es una crisis gastrointestinal?

Majo Aguilar no precisó qué tipo de crisis gastrointestinal sufrió. Este tipo de episodios puede referir a varios padecimientos, desde una intoxicación, gastritis, estrés, hasta síndrome de intestino irritable.

Por lo general, afectan el sistema digestivo y pueden manifestarse con síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e hinchazón.

Aunque la mayoría de las crisis son leves y se resuelven con tratamiento ambulatorio, en algunos casos es necesario hospitalizar al paciente para evitar complicaciones.