Panteón Rococó cancela concierto en San Juan del Río por problemas de salud del Dr. Shenka: Esto sabemos

Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, presentó problemas de salud y como consecuencia la banda de ska canceló el concierto en San Juan del Río, Querétaro.

Los intérpretes de ‘La dosis perfecta’ tenían programada una presentación en la Feria Nacional Ganadera 2025 este sábado 14 de junio.

En el comunicado compartido por Panteón Rococó se informó que el show es pospuesto, pero no revelaron mayores detalles de la nueva fecha.

Dr. Shenka es el vocalista de Panteón Rococó. (Foto: Instagram @rococopix)

“Queridos amigos de San Juan del Río, lamentamos informar que debido a un problema de salud por parte del Dr. Shenka, nuestro show de esta noche en la feria de San Juan del Río tendrá que ser pospuesto para una nueva fecha”, explicaron en el comunicado publicado en Instagram.

En el texto aseguraron que el cantante tiene un estado de salud estable y descartaron la responsabilidad de los organizadores acerca de la cancelación del concierto.

“Agradecemos su preocupación e informamos que el doc se encuentra bien y estable (...) Ni la organización, así como tampoco el promotor son responsables de esta situación, comprendemos las molestias que esto causa y agradecemos la comprensión”, informaron.

Finalmente, mencionaron que el resto de las fechas de la gira de Panteón Rococó no presenta ninguna modificación.

Panteón Rococó compartió un comunicado donde informa de la cancelación del concierto. (Foto: Instagram @rococopix)

¿Cuáles son los problemas de salud que ha tenido Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó?

El Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, tuvo un fuerte problema de salud en 2020 cuando se contagió de Covid-19.

Él confirmó la enfermedad con un hilo de X (antes Twitter) donde pidió a todos cuidarse: “Siento mucho en verdad tener que romper mi aislamiento de las estúpidas redes sociales para informarles que oficialmente formo parte de la estadística mundial de conteo de contagios. Di positivo a Covid. 6 meses de encierro cuidándome a full y tarde que temprano ocurrió.”.

Poco después informó que se hizo una prueba y salió negativa, pero ante “posibles secuelas”, mantendría su aislamiento.

En junio de 2022, la banda de ska canceló una presentación por problemas de hipertensión del Dr. Shenka.

El show ocurrió en agosto en el Teatro Metropólitan y durante el concierto el intérprete de ‘Vendedora de caricias’ contó que tenía problemas para respirar y acudió con la presión alta, pero no pospuso el evento.

“Las canciones prendidas ya me cuestan trabajo, pónganme una que no me quite el aire, la presión arterial debe estar por los humos, pero no podíamos faltar a esta cita, ya habíamos cancelado una vez, no importa si nos morimos en el escenario", dijo Shenka.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Panteón Rococó?

La banda Panteón Rococó se encuentra en la gira de celebración por sus 30 años de carrera e incluye conciertos en el Estadio GNP Seguros, en el Fórum Imperial en Acapulco y más.

Estas son las fechas programadas de la banda: