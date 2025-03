Eliminado 6 en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

La sexta gala de eliminación de LCDLF All stars tiene como nominados a Manelyk, Lupillo y Alfredo Adame. (Foto: Especial El Financiero)

¡Lunes de puente y de eliminado de La Casa de los Famosos All Stars! Este 17 de marzo los habitantes vuelven a correr el riesgo de convertirse en los siguientes expulsados del reality show de Telemundo.

Aleska Génesis es la eliminada más reciente luego de perder en las votaciones ante otros famosos como ‘Caramelo’ y Paty Navidad.

Entre los nominados de La Casa de los Famosos de la semana 6 está Lupillo Rivera, Alfredo Adame y Manelyk González, pero no son los únicos en riesgo.

Alfredo Adame participa en LCDLF All Stars. (Foto: Telemundo)

¿Dónde y a qué hora ver en vivo al expulsado de ‘La Casa de los Famosos’ 2025 hoy?

La transmisión de La Casa de los Famosos All Stars comienza a las 18:00 horas del tiempo del centro de México, tanto el programa de eliminación, las nominaciones y las diferentes pruebas.

El reality show se transmite en la señal de Telemundo, tanto en televisión como en su canal de YouTube y en la página web oficial.

Sin embargo, mantiene un bloqueo regional para México, por lo que no es posible visualizarlo desde nuestro país, pero no todo está perdido porque en la cuenta de Instagram y de X de La Casa de los Famosos All Stars se comparten actualizaciones de los salvados y finalmente dan el nombre del sexto eliminado.

Lista de nominados en la sexta semana de ‘La Casa de los Famosos All Stars’

En la gala de nominación del pasado jueves 13 de marzo, los habitantes obtuvieron unas esferas naranjas para espiar a sus compañeros en el confesionario.

Algunos de los espiados dieron puntos a quien entró con ellos “por chismosos”, así que la placa de nominados pudo ser diferente si no hubiera existido este “beneficio”.

Luego de que se otorgaron todos los puntos, los seis participantes en riesgo fueron Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Manelyk González, Luca Onestini, Erubey de Anda y Rosa Caiafa.

Pero Rosa fue salvada por Julia Gama, quien ganó el beneficio de la inmunidad, esta es la lista de los nominados de la semana 6 junto a los puntos otorgados:

Manelyk González con 16 puntos

Luca Onestini con 15 puntos

Alfredo Adame con 13 puntos

Lupillo Rivera con 11 puntos

Erubey de Anda con 10 puntos

Los 5 nominados en la semana 6 de 'La Casa de los Famosos All stars'. (Foto: Telemundo)

¿Cómo se vota en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y se puede desde México?

La votación de La Casa de los Famosos de Telemundo es muy similar a la de la edición en México.

Debes entrar a la página oficial y ubicar la opción que dice “¡Vota ya!" y al entrar aparece una foto de cada uno de los participantes en riesgo de la semana.

Al elegir a uno ‘brinca’ la opción de emitir voto y listo, pero ojo, esto no es posible realizarlo desde México.

¿Qué habitantes han salido de ‘La Casa de los Famosos’ 2025?

Los habitantes de La Casa de los Famosos All stars que ya fueron eliminados son 5 hasta el momento.

La más reciente es Aleska Génesis, detenida al salir del reality show por autoridades por estar presuntamente vinculada con un grupo dedicado al robo de relojes de lujo.

El resto en la lista son Salvador Zerboni, Varo Vargas, Valentina Valderrama y Nacho Casano, a continuación se enlistan en orden de salida:

Aleska Génesisfue la quinta eliminada de 'LCDLF All stars'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Quiénes quedan en la temporada All Stars de ‘La Casa de los Famosos’?

Son 18 los participantes que quedan en la temporada All Stars de LCDLF de Telemundo, reality donde se mantiene Alfredo Adame, Paty Navidad, Lupillo Rivera, Niurka Marcos y más.