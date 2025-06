¿Cómo le fue a Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por ‘Emilia Pérez’, en ‘MasterChef’ México?

Karla Sofía Gascón, actriz de Emilia Pérez, no solo se dedicó a aparecer en películas como Nosotros los nobles, también participó en MasterChef Celebrity, pero, ¿cómo le fue a la nominada de los Premios Oscar 2025?

Si no has escuchado el nombre de la actriz Karla Sofía Gascón, quizás es porque vives abajo de una piedra, pero ella no solo apareció en la cinta del director Jacques Audiard y tiene un pasado artístico que va desde Como dice el dicho hasta la serie El señor de los cielos.

Sin embargo, su popularidad creció gracias a su participación en la película Emilia Pérez, aunque antes de eso, precisamente en 2022, estuvo en ‘la cocina más famosa’ de la televisión.

Karla Sofía Gascón es la protagonista de 'Emilia Pérez'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo fue la participación de Karla Sofía Gascón en MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity es un programa de TV donde cantantes, influencers, actores y actrices muestran sus habilidades gastronómicas y convencer a los jueces con los diferentes platillos.

Karla Sofía Gascón estuvo en la edición 2022 del reality show donde concursó contra Ricardo Peralta, Arturo López Gavito y Talina Fernández, por mencionar a algunos de los participantes.

Sin embargo, ella se mostró molesta porque recibió críticas por su aspecto y porque se quejó de siempre ser etiquetada como una persona trans.

Karla Sofía Gascón fue la última eliminada de MasterChef Celebrity 2022. (Foto: Captura YouTube MasterChef México)

“En realidad sí estoy enfadada, primero por tener siempre la coletilla ‘trans’ en todas las publicaciones, como si una nunca fuera lo suficiente mujer, cosa que me tiene hasta la madre, porque ni es legal ni ético, pero más por darme cuenta de cómo es la gente en verdad”, escribió en su cuenta de X en septiembre de 2022.

“Una cosa es aceptar las críticas en tu trabajo y otro muy diferente es dejar que te insulten, violenten, degraden, vejen, conmigo no, ni van a poder ni me voy a dejar”, publicó Karla Sofía Gascón en la misma red social.

Karla Sofía Gascón respondió a las críticas recibidas en MasterChef Celebrity. (Foto: Captura X)

La protagonista de Emilia Pérez alcanzó llegar a la semifinal de MasterChef Celebrity 2022, donde fue la última eliminada antes de la final del reality show.

El reto fue contra la cantante Alejandra Ávalos y Gascón preparó un platillo que llamó pescado contra corriente por las dificultades a las que se enfrentó en el programa de TV. La receta fue señalada por aciertos como la textura de los alimentos y por errores que los jueces mencionaron, pero no precisaron.

“Me hicieron trampas, me siento fatal, intentaron fastidiarme y lo consiguieron, tenía que ganar este programa y de repente decidieron quitarme de en medio para que gane otra persona (...) Fue muy injusta mi eliminación”, compartió la actriz Karla Sofía Gascón en una entrevista para TV Azteca publicada en 2022.

Karla Sofía Gascón fue nominada a un premio Oscar 2025

Karla Sofía Gascón fue nominada a un Premio Oscar por su participación en la película Emilia Pérez, donde el director francés Jacques Audiard la eligió para encarnar a Manitas, un narcotraficante que cambia de género para poder escapar del mundo del crimen organizado.

La actriz de origen español fue seleccionada por la Academia para contender a una estatuilla dorada en la categoría Mejor Actriz Principal. Sus rivales son las siguientes: