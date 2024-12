Karla Sofía Gascón habla de las críticas a la película ‘Emilia Pérez’: ‘Esto no es un documental’

La española Karla Sofía Gascón fue reconocida como mejor actriz en los Premios del Cine Europeo 2024 por su papel en Emilia Pérez, película criticada por el mexicano Eugenio Derbez.

El actor y productor Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gómez después de decir en una entrevista de YouTube con Gaby Meza que su actuación era “indefendible”.

El intérprete de ‘Burro’ en Shrek juzgó que hay mucho desconocimiento de la cultura mexicana y del idioma español en el filme: “La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”.

Ha habido otras críticas a la cinta debido a que refleja el mundo del narcotráfico mexicano de una manera poco ortodoxa, a través de un musical.

Eugenio Derbez pidió perdón a Selena Gómez en Tik Tok.

Al respecto, Gascón se mostró contrariada durante los Premios y mencionó que los estadounidenses han hecho siempre todo tipo de películas con todo tipo de estilos “que nadie cuestiona”, por lo que aseguró estar harta de que al equipo de Emilia Pérez se le requiera una justificación.

“Esto no es un documental, lo he dicho aquí, en México y en todos los países. Esto es una película que podría haber estado localizada en cualquier país del mundo” porque desaparecidos, droga y feminicidios hay en cualquier parte. “Vivimos en un mundo asqueroso”, sentenció.

Selena Gomez interpreta a Jessi del Monte en la película 'Emilia Pérez'. (Foto: IMDB)

¿Qué dijo a Karla Sofía Gascón sobre su premio por ‘Emilia Pérez?

Gascón recibió por primera vez un galardón en solitario por su trabajo en el musical dirigido por el francés Jacques Audiard. El filme ganó cuatro Premios del cine Europeo (mejor película, dirección, guion y actriz).

Gascón ya había ganado el premio a mejor interpretación femenina del Festival de Cannes pero junto a sus compañeras de reparto: Zoe Saldaña, Selena Gómez de Only Murders in the building y Adriana Paz, algo que, sin embargo, ella matizó hoy.

“Los premios de mis compañeros se los dieron a ella. Entonces lo que me han dado a mí es mío y lo que le han dado a ellas es suyo”, dijo divertida la actriz madrileña, que se mostró muy orgullosa de “de que a ellas les den sus premios porque se los merecen sus reconocimientos”.

Karla Sofía Gascón fue galardonada por su papel en 'Emilia Pérez'. (Foto: EFE) (MICHAEL BUHOLZER/EFE)

“A mí, mi mayor reconocimiento es haber hecho esta película maravillosa con ella se lo agradeceré toda la vida”, afirmó Gascón antes de agregar: “Sí, me siento muy bien, porque ahora empieza ahora. Ahora empieza la fiesta”.