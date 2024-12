Eugenio Derbez criticó a Selena Gomez por su papel en la película ‘Emilia Pérez’: ‘Es indefendible’

“Óigame no”, Eugenio Derbez criticó a la actriz Selena Gomez por su desempeño en la película Emilia Pérez, donde tiene uno de los papeles protagónicos de la historia.

El actor que prestó su voz a Burro en la saga Shrek participó en un pódcast con la crítica de cine llamada Gaby Meza, quien tiene su canal en YouTube titulado Fuera de foco, donde platicaron acerca de la obra de Jacques Audiard, sin embargo, los dos criticaron a la productora de la serie de Amazon Prime Video llamada Only Murders in the building.

Selena Gomez participa en el musical 'Emilia Pérez'. (Foto: IMDB)

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Selena Gomez?

Eugenio Derbez inició la charla acerca de la actriz Selena Gomez y calificó su actuación como indefendible, para después comenzar a criticarla.

“Hay algo que me llama mucho la atención (...) Selena Gomez es indefendible, estaba con gente que nos volteábamos a ver cada que aparecía en la pantalla y preguntamos ‘¿qué es esto?’ De verdad que bueno que lo decimos aquí, porque les da miedo hablar de ella. En Cannes, que le dieron un premio y en Estados Unidos, donde nadie habla de eso, le siguen dando reconocimientos porque no saben español”, dijo el papá de José Eduardo Derbez entre burlas a la participación de Selena.

“Si tú vez una película rusa y no le entiendes, lo aplaudes, pero nosotros que hablamos español, sí lo notamos, ¿me explico? Tiene que ver porque está subtitulada, a mí me tocó en una función con los actores y el director. Al final me di cuenta de que el director es francés y no habla español ni inglés. La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”, finalizó Eugenio Derbez.

La youtuber mexicana Gaby Meza con Z también criticó el desempeño de Selena Gomez en la nueva película denominada Emilia Pérez.

“Zoe Saldaña puede salvar la película, al final me convenciste, se justifica. Selena Gomez tiene muchos fans, la vamos a defender, es muy talentoso, es buena actriz y cantante, pero el español no es su idioma personal ni nato, no sabe qué dice, entonces debió radicalizar sus expresiones, estar muy enojada o llorar por todo”, agregó la experta en cine.

Selena Gomez interpreta a Jessi del Monte en la película 'Emilia Pérez'. (Foto: IMDB)

¿Cuándo se estrena la película ‘Emilia Pérez’ en México?

Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard es una película tipo musical como Wicked, de Ariana Grande y Cynthia Erivo, que cuenta la historia de un grupo de cuatro mujeres quienes son relacionadas con una organización criminal en México con el único fin de cumplir sus sueños, según la reseña oficial de Cinépolis.

La fecha de estreno en cines de México para la película es el jueves 23 de enero de 2025, ya está activa la preventa para poder comprar los boletos y es clasificación B15. Dentro del reparto principal figuran los siguientes actores:

Zoe Saldaña - Rita Moro Castro.

Karla Sofía Gascón - Manitas del monte/Emilia Pérez

Selena Gomez - Jessi.

Adriana Paz - Epifania.

Edgar Ramírez - Gustavo Brun.

Mark Ivanir - Dr. Wasserman.

Eduardo Aladro - Berlinger.

Emiliano Hasan - Gabriel Mendoza.