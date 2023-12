¿Por qué critican a Selena Gómez en redes sociales?

La cantante Selena Gomez ha dado varias pistas sobre su romance con el productor estadounidense Benny Blanco, relación por la que ha sido criticada en las redes sociales.

La intérprete de temas como ‘Lose you to love me’ respondió algunos comentarios negativos luego de que compartiera fotografías junto a su colaborador en ‘I can’t get enough’ -junto a J Balvin-, quien también ha trabajado con su expareja Justin Bieber.

Selena Gomez defendió a Benny Blanco tras críticas en redes. (Foto: Instagram @selenagomez)

Selena Gomez defiende su felicidad con Benny Blanco

Luego de mostrar en su mano un anillo con la letra B, Selena no dudó en contar por qué decidió unirse a Benny. “Hechos”, reaccionó en una publicación de Pop Factions, con lo que confirmó su noviazgo.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron favorables debido a que, aunque hubo quien tuvo buenos deseos, otros rechazaron la elección al compararlo con Zayn Malik, con quien fue relacionada anteriormente, le dijeron feo o recordaron que no siempre tuvo buenos ojos para Selena.

“Él es absolutamente todo en mi corazón”, fue uno de los mensajes de la también actriz. “Es lo mejor que me ha pasado, fin”, apuntó posteriormente.

Selena siguió refiriéndose a la actualidad sentimental que vive e incluso hizo un guiño a su ex, ahora casado con Hailey Bieber. “Es mejor que cualquier persona con la que he estado. Esto es lo más feliz que he sido”.

Pero también intentó poner un alto al argumentar que no hará caso a las opiniones de los demás. “Nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”.

Benny Blanco comparte con Selena el gusto por la cocina y la música. (Foto: Instagram @itsbennyblanco)

¿Quién es y por qué critican a Benny Blanco?

Benjamin Joseph Levin, de 35 años, ha trabajado con artistas como Katy Perry, BTS o Snoop Dogg. El también músico y cantautor se ha dedicado a crear contenido de cocina, pues convirtió en un ritual hacerlo junto a sus amigos una vez a la semana.

Parte de sus experiencias las cuenta en el libro Open Wild, que publicó recientemente. Otros de sus proyectos incluyen la serie Dave y el lanzamiento de álbumes como Friends keep secrets.

Los usuarios de Internet le recordaron a Gomez las palabras con las que se pronunció Blanco en una vieja publicación de 2020, en donde afirmó que ella aprovechaba el lanzamiento de un sencillo para promocionar su marca Rare Beauty, conseguir más fama y atención mediática. “Justin no es uno de esos artistas pop típicos”, escribió.