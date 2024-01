Selena Gómez aclara el ‘chismecito’ que le contó a Taylor Swift en los Golden Globes

“Chisme, chisme”, es una de las reacciones que recibió un par de clips en los que aparece Selena Gómez contándole algo a la cantante Taylor Swift. A pesar de que ciertos fanáticos especularon que se trataba de algo relacionado con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la realidad es completamente lo contrario.

La noche del pasado 7 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes 2024, una ceremonia en la que se reconoce a lo mejor del cine y la televisión. Algunas de las producciones con más premios fueron The Bear, Barbie y Oppenheimer.

Los Golden Globes de este año se destacaron por la presencia de celebridades como Taylor Swift, quien acudió por su nominación de la película The Eras Tour, Selena Gómez por Only Murders in The Building y Timothée Chalamet, nominado por Wonka, quien acudió con su pareja, la modelo Kylie Jenner.

¿Selena Gómez dijo algo sobre Kylie Jenner?

En redes sociales, algunos de los momentos de los Globos de Oro se viralizaron y convirtieron en memes, como el beso de Jenner con Timothée y una conversación que tuvieron Selena Gómez y Taylor Swift.

Debido a que, por el ruido de fondo, no se escuchó lo que Gómez le dijo a Taylor, algunos internautas especularon que era una anécdota de cómo la actriz había pedido una fotografía con Chalamet, pero Kylie se lo habría negado.

Estas teorías surgieron por un clip en el que Keleigh Teller, esposa del actor Miles Teller, se escucha diciendo un nombre similar al de Timothée; sin embargo, ¿qué fue lo que realmente Selena Gómez le dijo a Taylor Swift en los Golden Globes?

Una conversación de Selena Gómez se viralizó. (Foto: X / @FrankieMaguire)

¿Qué fue lo que Selena Gómez le dijo a Taylor Swift?

Tras dos días de especulaciones y reacciones en redes, Selena Gómez se pronunció en su cuenta oficial de Instagram sobre la situación.

Esta respuesta de Selena ocurrió luego de que el medio E! News publicara en su cuenta de Instagram una fotografía del evento con el siguiente mensaje: “A la hora del té, nos encantaría saber si Selena Gomez estaba realmente cotilleando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globes de este año”.

“Noooooo le conté a Taylor lo de dos amigos míos que salieron. No es que eso sea asunto de nadie”, escribió la protagonista de Only Murders in The Building en la sección de comentarios de aquel post.

Aclaración de Selena Gómez. (Foto: Instagram / @selenagomez)

Asimismo, E! News lanzó un artículo en el que aseguran que, de acuerdo una fuente cercana a Selena que estuvo en los Golden Globes, la actriz nunca cruzó caminos con Kylie Jenner y Timothée Chalamet:

“No es cierto que ella se acercara a ellos y les pidiera una foto. Ella nunca los vio”.

Por su parte, las demás celebridades involucradas no se han pronunciado al respecto o aclarado la situación.