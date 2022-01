Selena Gomez detalla las inseguridades sobre su belleza creadas por las redes sociales

Selena Gomez no tiene las contraseñas de sus redes sociales y las abandonó por completo para cuidar de su salud mental ya que le resultaba difícil ser ella misma y crearse confianza, por lo que incluso llegó a cuestionar su belleza.

“En un momento, Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. Cuando tenía 20 años, sentía que no era lo suficientemente bonita. Hubo un período completo en mi vida en el que pensé que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin él. Cuanto mayor era, más evolucionaba y me di cuenta de que necesitaba tomar el control de lo que estaba sintiendo. Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy”, contó en una entrevista con la revista In Style.

La cantante aseguró llegó a sentir que no combinaba con las tendencias, que a veces conllevan mensajes poco realistas, razón por la que decidió crear su línea de cosméticos Rare Beauty. “Quería productos de calidad con los que me sintiera segura y cómoda. Pero lo que es más importante, quería cambiar la narrativa y derribar las normas de belleza anticuadas”, aseguró.

Su salud mental

La intérprete de Lose You To Love Me ha transitado problemas de depresión y ansiedad, por lo que aseguró que el tomar un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión para su salud mental, por la cual también procura la terapia y el boxeo, actividades que le aclaran la cabeza y la ayudan a soltar.

“No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que estaba en una situación en la que era extremadamente bendecida. ¿Qué podría publicar o decir? Entonces tuve la idea de invitar a varias personas a estar en mi Instagram para contar sus historias. Tomar un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Y el odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono. Tendré momentos en los que ese sentimiento extraño volverá, pero ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma”.

Gomez detalló que prefiere la comodidad de la ropa para gastar su tiempo en otro tipo de actividades, como sentarse junto a una chimenea para tomar el té. En un intento por cambiar la narrativa que se tiene de la salud mental es que busca crear un plan de estudios para las escuelas.

“Especialmente desde la pandemia, hay muchas personas que conozco que anhelaban ayuda pero no tenían idea de cómo conseguirla. Tengo grandes aspiraciones en ese campo y realmente quiero implementar más educación detrás de él”.