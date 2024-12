Mr. Doctor recibe orden de aprehensión y responsabiliza a Maryfer Centeno: ¿Por qué se pelearon?

El caso de Mr. Doctor y Maryfer Centeno tiene una actualización después de que el creador de contenido relacionado con temas de salud compartiera un post en su cuenta de X acerca de un probable arresto.

La grafóloga denunció al youtuber mexicano por supuestamente recibir ofensas en su contra luego de informar acerca de la presunta relación entre la forma de la escritura (y los colores utilizados) como método para bajar de peso.

Esto fue señalado por Jorge Octavio Arroyo y así comenzó un pleito legal entre los dos influencers, sin embargo, ahora el médico profesional informó que existe una orden de aprehensión en su contra.

“Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago totalmente responsable a MC”, escribió en su X este sábado con una alusión a las iniciales de la grafóloga Maryfer Centeno.

Mr. Doctor aseguró la existencia de una orden de aprehensión en su contra. (Foto: Captura Redes sociales)

¿Qué pasó entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor?

Maryfer Centeno informó acerca del inicio de un conflicto legal en contra de Mr. Doctor por las críticas recibidas en su contra sobre lo que dijo de la escritura y el control de peso, no obstante, ella calificó la supuesta agresión como violencia de género.

“Hay muchas reformas nuevas en tema de violencia de género. No iba a hacer nada, total lo que dice son improperios y tergiversación de mis palabras. Todo saldrá en el juicio. Me dijeron que no permitiera los insultos dichos hacia mí, me hizo pensar (...) Es importante la psicología del color y la grafología, no es nada de adivinatorio”, explicó Maryfer Centeno a Mafian TV,

Como respuesta, Mr. Doctor publicó un video en su canal de YouTube el pasado 24 de noviembre donde acusó la grafóloga experta por presuntos intentos para negar su libertad de expresión, esto dijo:

“Me denuncian por decir la verdad y lo peor de todo es que se salen con la suya. Esto es por discriminación y amenazas por ideas que atacan derechos de terceros al decir que escribir con colores o de cierta forma ayuda en tu salud. Ciertas prácticas son erróneas y es pura charlatanería, Al decir la verdad se incomodó, me está censurando y cualquier cosa dicha la usarán en mi contra, no puedo hablar más por recomendación de mis abogados”.

Esto pasó entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor. (Foto: Instagram @mrdoctoroficial/ FB @maryfer centeno)

¿Cuándo es la primera audiencia de Mr. Doctor y Maryfer Centeno?

La primera audiencia en el caso de Maryfer Centeno y Mr. Doctor estaba programado para el jueves 28 de noviembre, sin embargo, el creador de contenido informó sobre un cambio de fecha en su cuenta de X y ahora el juicio es para el 13 de enero de 2025.

“Seguro quieren que esto se apague, pero no me van a callar”, escribió el youtuber que se convirtió en tendencia en redes sociales por todo lo mencionado anteriormente.