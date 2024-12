‘Yo lo veo igual de burro’: Eugenio Derbez se disculpa por críticas a Selena Gómez en ‘Emilia Pérez’

“¡Ya nos exhibiste!”: Eugenio Derbez criticó la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez y, luego de que sus declaraciones se volvieron virales y llegaron a oídos de la intérprete, el protagonista de la Familia P.Luche se disculpó.

Emilia Pérez, de Jacques Audiard, triunfó en los 37° Premios de Cine Europeo con los reconocimientos de mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actriz (para la española Karla Sofía Gascón); además compite con Wicked en los Globos de Oro (la llamada antesala de los Óscar).

Selena Gomez participa en el musical 'Emilia Pérez'. (Foto: IMDB)

La cinta del francés Jacques Audiard cuenta la historia de un narcotraficante mexicano llamado ‘Manitas del Monte’ que se transiciona a mujer, fue rodada en español e inglés.

Sin embargo, Eugenio Derbez no la consideró tan buena por aspectos como la interpretación de Selena Gómez, cantante de 32 años nacida en Estados Unidos de ascendencia mexicana.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gómez?

En una entrevista con la youtuber Gaby Meza, el actor de doblaje de Burro en Shrek llamó a Selena “indefendible” por su papel de Jessi en Emilia Pérez.

“Nos volteábamos a ver cada que aparecía en la pantalla y preguntamos ‘¿qué es esto?’ De verdad, lo decimos aquí porque les da miedo hablar de ella, en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos, donde nadie habla de eso, le siguen dando reconocimientos porque no saben español”.

Derbez juzgó como una gran falla que nadie, ni el director ni la producción, parece saber nada de la cultura mexicana o el idioma español: “La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”.

Selena Gómez luego le respondió en un comentario de Tik Tok: “Entiendo tu punto de vista… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez

En Tik Tok, Derbez publicó un mensaje dirigido a Selena: “Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas”.

Eugenio Derbez pidió perdón a Selena Gómez en Tik Tok.

En su mensaje, el productor destacó que admira a la intérprete de Only Murders in the Building:

“Me equivoqué y admiro profundamente su carrera y su bondadoso corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios irreflexivos. Salgo de esto con una importante lección aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, que sepas que vienen del corazón".

Este sábado, tras ganar el Premio del Cine Europeo a mejor actriz por ‘Emilia Pérez’ la española Karla Sofía Gascón comentó algunas de las críticas que ha recibido la cinta por reflejar el mundo del narcotráfico mexicano de forma poco usual.



“Esto no es un documental, lo he dicho aquí, en México y en todos los países. Esto es una película que podría haber estado localizada en cualquier país del mundo porque desaparecidos, droga y feminicidios hay en cualquier parte. Vivimos en un mundo asqueroso”, mencionó Gascón.

Con información de EFE.