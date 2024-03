Tecate Emblema 2024 lanza cartel con Bu, hija de Cuarón, y Christina Aguilera

Las ferias y los festivales anunciaron a los artistas que se presentarán en sus respectivos eventos y ahora es turno del Tecate Emblema, un evento que aunque no se centra en un solo género, tiene un público variado, pues satisface a todos los gustos.

A dos meses de realizarse, el festival Tecate Emblema anunció un cartel con distintos géneros, desde el reggaeton, hasta la electrónica e incluso algunos artistas emergentes como Bu Cuarón, hija del director de cine mexicano Alfonso Cuarón.

¿Qué artistas estarán en el Tecate Emblema?

A través de sus redes sociales anunciaron su tercera edición con el siguiente mensaje:

¡Hola, Tecate Emblema 2024! Desde la primera vez hemos intentado marcar un antes y un después y esta tercera edición no será la excepción. Prepárense para vivir el fin de semana más emblemático del año y disfrutemos juntos un año más’, señaló la cuenta del festival.

Viernes 17 de mayo

Sam Smith

Maneskin

Marshmello

Noah Cyrus

Artista sorpresa

Paty Cantú

Esteman

Matisse

Riize

Alex Ponce

Monsiur Perineal

Elena Rose

Nicole Zignago

Bu Cuarón

Ácido Pantera

Besties, pronto nos volveremos a encontrar💜💋. Stay tuned!😉 pic.twitter.com/GKLyHkWlMK — Tecate Emblema (@TecateEmblema) February 22, 2024

Sábado 18 de mayo

Calvin Harris

Christina Aguilera

Nelly Furtado

Nicky Nicole

Anitta

Aitana

Miranda!

Inna

Empress of

Gryffin

Sigrid

The change

Lali

The Aces

Timo

Renzo Tipacti

¿Cómo conseguir boletos para el Tecate Emblema?

El festival Tecate Emblema celebrará su tercera edición el próximo viernes 17 y 18 de mayo en el autódromo Hermanos Rodríguez. La venta de boletos será a través de la página de Ticketmaster a partir del próximo lunes 4 de marzo.

La venta Beyond: 4 de marzo a partir de las 9:00 AM

La preventa Priority: 5 de marzo a las 9:00 AM

Preventa Citibanamex: 6 de marzo a las 2:00 PM

Venta general: 7 de marzo a las 2:00 PM

Hasta ahora se desconocen los precios de la primera fase y de las distintas zonas, pero de acuerdo con la última edición del festival, los boletos estuvieron a la venta desde los mil 500 pesos en general hasta 3 mil 180 por día. Mientras que el abono general se vendió desde 3 mil hasta 4 mil pesos.

¿Quién es Bu Cuarón, la hija del cineasta mexicano que se presentará en el festival?

Entre los artistas invitados se encuentran Bu Cuarón, la hija del cineasta mexicana Alfonso Cuarón, quien tendrá su primera presentación en el festival de pop.

Bu cuenta con dos canciones hasta ahora, una que fue parte de la película Roma, dirigida por su papá y Viceversa, sencillo que estrenó el pasado 21 de febrero.

“Hice esta canción cuando tenía 16 años y no puedo creer que finalmente es de ustedes. Gracias a todos quienes estuvieron involucrados en la creación de este video, es uno de las cosas por las que más orgullosa estoy. Vayan a verlo, es de ustedes”, destacó la artista.

La artista estrenará su primer álbum bajo el nombre ‘Drop By When You Drop Dead’, un proyecto escrito, producido e interpretado por ella partir de 2019 con canciones en inglés, español e italiano. Además, su primer video cuenta con la dirección fotográfica de Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki.