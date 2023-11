Luis Miguel en la Arena CDMX: Se agotan boletos en preventa de su nueva fecha

Luis Miguel añadió una fecha de su tour 2023 en la Arena Ciudad de México, por lo que en el inicio del primer día de preventa este 25 de noviembre los usuarios reportaron una larga fila virtual en sus intentos de conseguir boletos que se agotaron a las pocas horas.

Será el próximo 20 de diciembre cuando ‘El Sol’ interprete en vivo canciones clásicas en su repertorio como ‘La incondicional’, ‘Ahora te puedes marchar’ y ‘La chica del bikini azul’ ante miles de fans que ya hicieron sold-out en otras de sus presentaciones por México.

Gojo Live confirmó los boletos agotados en preventa. (Foto: X @GojoLiveMx)

La venta anticipada de las localidades inició a las 10 de la mañana y se extendería hasta el 26 de noviembre, exclusivamente para los clientes con tarjetas emitidas por Banorte, antes de que se hiciera el anuncio por parte de Gojo Live de la poca disponibilidad tras la alta demanda, pues nadie se quiere perder el espectáculo como Peso Pluma, a quien LuisMi saludó en medio de su interpretación de ‘Cuando calienta el sol’.

El público en general podría acceder a partir del lunes 27 de noviembre al que será el octavo show programado del intérprete en el recinto ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo, tal como en ocasiones anteriores, se volvió a adelantar para este mismo 25 de noviembre desde las 15:00 horas.

Este 25 de noviembre inició la preventa de boletos para el nuevo show Luis Miguel en la Arena CDMX. (Foto: X @Banorte)

Así fue la preventa de la nueva fecha de Luis Miguel en la Arena CDMX

En redes sociales hubo quien se quejó por errores en el sistema de Superboletos -la página encargada de vender las entradas-, además de que algunos afortunados que pudieron acceder aseguran que no aparecía la nueva fecha y no pudieron terminar la compra o no los dejaba escoger sus lugares.

Desde antes del inicio de la preventa ya había más de 30 mil personas en su búsqueda de una entrada ante el lento avance que se prolongó durante horas.

Más de 30 mil personas esperaron para comprar boletos en preventa para Luis Miguel. (Foto: Captura de pantalla Superboletos)

Otros más se lamentaron por el tardío aviso de que sería solo para dicho banco y argumentaron esperar en vano. Los precios de las localidades van desde los mil 150 pesos a los 13 mil 550 en la zona VIP, la más costosa. A estos montos se le deben agregar los cargos por el servicio.