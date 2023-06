Foro en la Cineteca, Feria de Artesanías y otros planes en la CDMX del 30 de junio al 2 de julio

¡Adiós junio! Este fin de semana llega el séptimo mes del año y con el una serie de actividades y eventos gastronómicos que no te puedes perder en la Ciudad de México.

¿Ya sabes qué ver en la pantalla grande? Si eres un cinéfilo en busca de actividades este fin de semana, en cines comerciales, puedes disfrutar de películas como Asteroid City, Spider-Man: Across The Spiderverse o el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones and The Dial of Destiny.

¿Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México?

Te dejamos un listado de algunos de los eventos que puedes disfrutar del 30 de junio al 2 de julio en la CDMX.

Guelaguetza en la CDMX

¡Llegó la Guelaguetza 2023! Este fin de semana dará inicio una de las celebraciones más importantes de Oaxaca y este año podrás disfrutarlo desde la CDMX.

La Guelaguetza es una celebración que expone los diferentes tipos de danza y vestuarios que existen alrededor de la República Mexicana. Este año, el evento transmitirá un documental en el Zócalo para que los ‘chilangos’ aprendan sobre la celebración.

La Guelaguetza es una celebración con música y bailes de diferentes regiones de México. (Cuartoscuro/Fotógrafo Especial)

Este evento, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, consistirá un camión que lleva una pantalla al costado. Esta unidad ‘rondará’ por la CDMX.

¿Cuándo? A partir del 30 de junio.

¿Dónde? Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

Foro Internacional de la Cineteca Nacional

¿Listo para empaparte del séptimo arte? A partir del 29 de junio, la Cineteca Nacional estará celebrando un evento cinematográfico.

Se trata del cuadragésimo segundo Foro Internacional de Cine que ofrecerá la oportunidad de visualizar películas de arte de todas partes. Te recomendamos revisar la cartelera de la Cineteca Nacional para que puedas elegir una cinta que sea de tu agrado.

La Cineteca Nacional de México se encarga de preservar materiales cinematográficos. (Foto: Instagram / @cinetecanacionalmx)

El precio por boleto en el recinto es de alrededor 60 pesos por persona.

¿Cuándo? Hasta el 15 de julio.

¿Dónde? Avenida México Coyoacán 389, Xoco, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Las Manos del Mundo

¿Estás en busca de comprar artesanías mexicanas? No te pierdas la vigésima edición del festival Las Manos del Mundo.

Se trata de un evento dedicado a exponer las labores de diferentes productores de artesanías y difundir la cultura de México. Dentro de Las Manos del Mundo podrás conseguir artículos como bolsas, joyería, calzado, cerámica, entre otros elementos.

El precio por persona es de 50 pesos, sin embargo adultos mayores entran gratis.

¿Cuándo? Del 30 de junio al 2 de julio.

¿Dónde? Avenida Morelos 67, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Puesta en escena en el Complejo Cultural Los Pinos

¿Estás en busca de actividades culturales? En el Complejo Cultural Los Pinos podrás disfrutar de una obra de teatro este fin de semana.

Se trata de Paisaje del Amor Pixeleado, una obra de la dramaturga Verónica Villacaña, dirigida por Evereth Yamil García Islas. La entrada a esta presentación es de acceso libre y se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas en el auditorio C del recinto.

¿Cuándo? El 1 y 2 de julio.

¿Dónde? Calzada del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Taller en el Colegio de San Ildefonso

¡Despierta tu lado artístico! Los domingos de cada mes, el Antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con un taller cultural.

En esta ocasión se trata ‘Entre lazos’, un taller dedicado a dibujar acompañado con la familia para fortalecer los lazos. Aunque no hay muchos detalles sobre el tipo de corriente artística que se trabajará, se debe mandar un correo a acsiedu@gmail para asegurar un lugar que el cupo es limitado.

El Colegio de San Ildefonso tendrá un taller este fin de semana. (Foto: Twitter / @SanIldefonsoMx)

La actividad no tiene ningún costo y empezará a partir de las 12:00 horas del día.