The World is a Vampire: The Smashing Pumpkins e Interpol encabezan cartel de festival en CDMX

The Smashing Pumpkins e Interpol son las agrupaciones que encabezan la primera edición de The World is a Vampire (Foto: Instagram @smashingpumpkins @interpol)

El próximo año la capital mexicana tendrá un nuevo festival de música gracias a la primera edición de The World is a Vampire, que reveló el cartel de los artistas que se presentarán el próximo 4 de marzo de 2023 en las instalaciones del Foro Sol.

Desde su anuncio, los seguidores comenzaron a especular sobre quiénes volverían a la Ciudad de México y atinaron con The Smashing Pumpkins, quienes encabezan el line up. El nombre del evento organizado por Ocesa coincide con el primer verso de la canción ‘Bullet With Butterfly Wings’, que pertenece al álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness.

El cartel de The World is a Vampire

A unos días del término del Corona Capital –que marcó un sold out a lo largo de tres días–, el público vuelve a emocionarse con la llegada de algunas de sus bandas favoritas:

The Smashing Pumpkins

Interpol

Turnstile

Peter Hook & The Light

Deafheaven

The Warning

Ekkstacy

Chelsea Wolfe

Margaritas Podridas

In the Valley Below

El Shirota

Acid Waves.

El cartel anuncia también un choque “nunca antes visto” de lucha libre entre la National Wrestling Alliance y la AAA Worldwide al puro estilo del Vive Latino, por lo que no querrás perderte de esta experiencia.

¿Cuándo es la preventa de The World is a Vampire?

Será el lunes 28 de noviembre cuando inicie la preventa para clientes citibanamex a través del sistema de Ticketmaster; la venta de boletos en general se realizará a partir del día siguiente, el 29 de noviembre.

La última vez que The Smashing Pumpkins visitó México fue para ofrecer cuatro fechas en mayo de 2022 dentro del Teatro Metropólitan. Los liderados por Paul Banks ofrecieron un espectáculo el mismo mes, aunque en el escenario del Palacio de los Deportes y antes formaron parte del Corona Capital 2019.