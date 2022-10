Mötley Crüe y Def Leppard vendrán juntos a México en 2023: Esta es la fecha de preventa

Las especulaciones que se hicieron en días pasados a través de redes sociales y portales especializados, son ciertas: Mötley Crüe y Def Leppard vendrán a México con su The World Tour, un espectáculo en conjunto que han preparado para sus fans alrededor del mundo.

Bueno, debemos admitir que desde meses atrás, cuando ambas agrupaciones estaban de gira en Estados Unidos y Canadá con su The Stadium Tour, Nikki Six, de Mötley Crüe, ya había hecho algunos guiños sobre un anuncio importante que incluía a su banda y a México; sin embargo, no había nada concreto... hasta ahora.

La gira mundial comenzará en nuestro país con dos fechas:

Sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México

Martes 21 de febrero de 2023 en el Estadio Banorte de Monterrey

Posteriormente, se desplazará a distintas ciudades de América Latina entre febrero y marzo para reanudar en mayo con algunas fechas en Europa, incluyendo una fecha en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023.

“Estamos más que encantados de llevar este enorme concierto de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de empezar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años. ¡Estamos deseando verlos por ahí en algún lugar pronto!”, dijo Joe Elliott, de Def Leppard.

“Realmente no podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con ‘The World Tour’ en 2023. Crüeheads de América Latina y Europa: ¡Prepárense! ¡Vamos con ustedes y no podemos esperar a verlos de nuevo a todos por ahí el año que viene!”, comentó Mötley Crüe en un comunicado conjunto.

Deff Leppard y Mötley Crüe: Fecha de preventa

Con el anuncio de la gira, también se informó sobre la fecha de preventa para los espectáculos que ofrecerán Mötley Crüe y Def Leppard en nuestro país, así que anota la fecha: 26 de octubre.

La preventa es exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex; se sabe que una vez que concluyan todos los días de preventa -en este caso solo es uno- comenzará la venta general al día siguiente, es decir, el 27 de octubre.

Cartel de Def Leppard y Mötley Crüe en México. (Foto: Ocesa)

Todavía se desconoce el rango de precios que se manejará para este evento, aunque un estimado sería de los 700 a los 3 mil pesos, dependiendo el tipo de boleto que pienses adquirir, así que ve haciendo tus previsiones para que no te agarren en curva.