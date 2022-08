Netflix no incluirá publicidad en contenidos propios ni infantiles en su nuevo plan

Netflix sorprendió hace unas semanas con el anuncio de que podría incorporar publicidad a sus contenidos, pero no todo son malas noticias para sus clientes, ya que esto formaría parte de un nuevo plan de suscripción más económico y además, algunas producciones de su catálogo estarían exentas.

A finales del mes de junio, la plataforma de streaming adelantó que para 2023 lanzaría un plan más barato, ante la pérdida de suscriptores, que sería compensado con ingresos por anuncios comerciales en un nuevo modelo de negocio con su socio Microsoft.

Ted Sarandos, co-CEO y director de contenido de Netflix, advirtió que parte de su contenido podría no estar incluido en este nuevo plan, ni tampoco disponible para descarga offline, pero no dio más detalles de cómo aparecerá la publicidad a los televidentes.

Netflix no tendrá anuncios en todo su catálogo

Los contenidos infantiles como Peppa Pig y las películas y series originales de Netflix, como Bird Box, Stranger Things, Better Call Saul o Sex Education, entre muchas otras, no tendrían publicidad en el nuevo plan, informaron fuentes cercanas a la plataforma a Bloomberg.

Aunque varias producciones son propias de Netflix, y por tanto no están disponibles en cines ni en ningún otro servicio de entretenimiento, esta no cuenta con los derechos absolutos ya que fueron realizadas por otros estudios.

Por este motivo, Netflix está negociando con casas productoras como Sony, Warner Bros., Paramount y Discovery para que parte de su catálogo original pueda incluir publicidad, a cambio de un porcentaje de los ingresos para ellas.

“Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirla en el nivel con publicidad. Hay algunas cosas que no y estamos en conversaciones con los estudios”, explicó Sarandos a Deadline. “Eliminaremos algunos contenidos, pero no todos. Sin embargo, no crean que es un impedimento material para el negocio”.

En caso de la plataforma y las productoras no alcancen un acuerdo, los contenidos originales no tendrían publicidad, pero tampoco estarían disponibles en el nuevo plan de suscripción más económico.

Netflix todavía analiza si mostrará los anuncios comerciales antes, durante o después de la reproducción de los contenidos, pero espera lanzar el nuevo plan para sus clientes a inicios del 2023, según Bloomberg.