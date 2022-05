¿Amber Heard plagió guión de película en el juicio contra Depp? Esto es lo que sabemos

Desde hace una semana se hablaba en redes sociales de un supuesto plagio por parte de Amber Heard del guion de una película para hacer su declaración durante el juicio que se mantiene vigente por difamación en contra de su esposo Johnny Depp, pero ¿qué es lo que se sabe al respecto? Te contamos.

Amber Heard ‘plagió' el guión de una película

Usuarios en redes sociales afirman desde el 4 de mayo que Heard copió una parte de The Talented Mr. Ripley de forma literal, al comparar un supuesto fragmento del juicio con el guion original de la película estadounidense, que se estrenó en 1999.

“BOMBA: Amber Heard sigue plagiando cosas de películas. Parte de su testimonio es textual de The Talented Mr. Riley de 1999″, manifestó un usuario en Twitter en un tuit con más de 12 mil me gusta (que al parecer ya fue eliminado).

Por su parte, un usuario identificado como Mario Mojica Cuello fue quien inició a hablar del tema en español al afirmar que Amber plagió parte de su testimonio y subió una imagen en la que se compara lo que dijo la actriz con la parte identificada de la película.

Heard supuestamente copia de forma textual un párrafo del personaje Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) que dice: “La cosa con Dickie... es como si el sol brillara sobre ti, y es glorioso. Y luego se olvida de ti y es muy, muy frío... Cuando tienes su atención, sientes que eres la única persona en el mundo, es por eso que todo el mundo lo quiere tanto”.

Según los usuarios, la actriz de Aquaman dijo tal cual estas líneas; lo único que cambió fue el nombre de Dickie por el de Johnny.

¿Amber Heard sí plagió el guión de ‘The Talented Mr. Ripley’?

De acuerdo con información de EFE, Amber Heard no plagió ningún fragmento de dicha película, como demuestran las grabaciones del proceso, en las que no hay rastro de esas líneas.

Una revisión de las transcripciones de las comparecencias de Heard, que duran alrededor de siete horas y están disponibles en YouTube, muestra que no menciona en ningún momento las frases que se le atribuyen.

Sin embargo, algunas otras declaraciones de la actriz de 36 años las siguen relacionando con la película dirigida por Anthony Minghella, entre ellas la relacionada a cómo fue que conoció a su exesposo.

“Sabes, fue, fue, fue hermoso, fue… sentí que este hombre me conocía y me veía de una manera como nadie más lo había hecho, sentí que me entendía, sentí que entendía de dónde venía, sentí que cuando estaba cerca de Johnny me sentía como la persona más hermosa del mundo, sabes, me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, relató durante el día 12 de audiencias.





Con información de EFE