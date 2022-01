Oscar 2022: ¿Dónde ver las películas candidatas a los premios?

¿No sabes qué ver? Estás a tiempo de ponerte al corriente con las cintas más populares para los premios Oscar 2022.

Las nominaciones oficiales se darán a conocer el próximo 8 de febrero y, aunque no todas están disponibles en streaming, algunas fuertes contendientes sí las puedes encontrar en alguna plataforma.

The Power of The Dog

El poder del perro es una de las mencionadas para ser nominada en los premios Oscar, en categorías como Mejor banda sonora.

Es un western protagonizado por Benedict Cumberbacht, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smith-McPhee, basada la novela del mismo nombre escrita por Thomas Savage en 1967.

La historia se desarrolla en Montana, en los años 20, es la historia de Phil y George Burbank, uno de ellos emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y su hijo.

La puedes ver en Netflix.

Noche de fuego

Noche de fuego, de la directora Tatiana Huezo, se encuentra en la shortlist para la categoría Película internacional, representa a México en la edición 94 de los premios Oscar.

Está basada la novela de Jennifer Clement titulada Prayers for the Stolen (2012) y cuenta la cómo es la vida en un pueblo de la montaña, donde una niña desaparece.

Mientras la violencia acecha en una región de México donde se cultivan amapolas, tres niñas transitan hacia la adolescencia, habitan las casas de las que otros han huido y se preguntan qué pasaría si también desaparecen. Se refugian en su amistad para sobrellevar el contexto que viven, a la sombra del narcotráfico.

La encuentras en Netflix.

Don’t Look Up

No miren arriba llegó hace poco al streaming, en la cinta dos astrónomos tratan de advertir a la humanidad sobre el riesgo que viven ante un cometa mortal que va a estrellarse contra la Tierra.

Está en la shortlist para Mejor canción original, por Just Look Up, y Mejor banda sonora, anteriormente se había especulado se sería contendiente en Mejor guion original.

Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep

La puedes ver en Netflix.

Dune

Esta es otra de las cintas populares: se le menciona en la shortlist para Mejor Maquillaje y peinado, Mejor sonido, Mejores efectos visuales.

También se habían hablado de posibilidades para Denis Villeneuve como Mejor director.

Dune narra la historia de Paul Atreides, un joven brillante que debe viajar al planeta más peligroso del universo para proteger el futuro.

Es una adaptación de una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965, está protagonizada por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson y Zendaya.

Se encuentra disponible en HBO Max.

King Richard

Rey Richard: Una familia ganadora cuenta la vida de Richard Williams, quien fue determinante en la crianza de dos de las deportistas más talentosas de todos los tiempos en el mundo del tenis, para ello usó métodos poco convencionales.

Destaca por su banda sonora y por la canción Be Alive.

Protagonizada por Will Smith, Aunjanue Ellis, Sniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn y Jon Bernthal.

La encuentras en HBO Max.

Being The Ricardos

Narra la historia de la actriz Lucille Ball (Nicole Kidman), pionera en la televisión, y Desi Arnaz (Javier Bardem), quienes se encuentran en medio de una crisis que podría terminar con sus carreras y matrimonio.

Esta cinta también es una fuerte contendiente según los comentarios de la crítica, destaca su banda sonora.

La encuentras en Prime Video.

Encanto

Encanto es una de las posibilidades para Mejor canción original por Dos Oruguitas, también por Mejor banda sonora.

Se sitúa en Colombia, es la historia de los Madrigal, una familia que se esconde en una casa mágica en las montañas. La magia que los rodea se encuentra en peligro y Mirabel, quien no tiene poderes especiales, puede ser la única esperanza.

Está en Disney Plus.