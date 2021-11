Dua Lipa lanza ‘Service95′, su nueva plataforma de estilo de vida

La cantante Dua Lipa ha popularizado su música alrededor del mundo, por lo que ahora se enfocará en otra de sus pasiones: su gusto por el estilo de vida, el cual compartirá con sus seguidores por medio de una aplicación gratuita llamada Service95.

Este nuevo negocio para la intérprete de “Break my heart” -que contendrá un newsletter semanal, un sitio web y un podcast al que llamará At Your Service- será el sitio en el que plasme sus recomendaciones personales de restaurantes para comer, tiendas donde comprar ciertos productos o incluso tips de belleza. Además incluirá títulos de libros, películas o arte que sean de su agrado.

“He querido contarte sobre esto durante mucho tiempo, y ahora que está listo, espero que me dejes guiarte a través de algunas de mis cosas favoritas que he descubierto en todo el mundo a lo largo de los años”, escribió la británica en sus redes sociales.

Dua Lipa busca crear contenidos que sean accesibles para todos los públicos, por lo que utilizará esta plataforma para compartir, ayudar a otros y, al mismo tiempo, poder experimentar ella misma.

“Siempre hice listas de forma compulsiva para todo: mis lugares favoritos para comer, mis lugares favoritos para hospedarme. Para ser honesta, si te mostrara la aplicación de notas en mi teléfono ahora mismo. Mis publicaciones de fotos son en gran medida un blog sobre mi vida y ahora habrá un sitio web donde la gente pueda ir y buscar todo”, dijo la cantante a la revista Vogue.

Al estilo de Gwyneth Paltrow, actriz que suele mostrar su estilo de vida, la ganadora de tres premios Grammy explicó que contará con sus amigos como invitados en reflexiones y conversaciones que no tendrán espacio en otro lugar.

“No quiero ir a una ciudad increíble y quedarme dentro de mi hotel y luego irme y solo decir que he estado allí. Eso siempre ha sido algo importante para mí. Pase lo que pase, haré un esfuerzo para hacer algo divertido”, confió.