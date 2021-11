Mon Laferte y Belinda se conocieron en el festival Pa’l Norte: Así fue el conmovedor momento

Este fin de semana se está llevando acabo el festival Pa’l Norte 2021, con el que se inauguran los conciertos masivos en nuestro país después de más de año y medio en pausa debido a la pandemia. Durante la jornada del día de ayer hubo muchos momentos dignos de memorar, pero uno de los más enternecedores fueron el que protagonizaron Belinda y Mon Laferte.

Antes de que Mon Laferte saliera al escenario, Belinda entró por sorpresa al camerino de la chilena; ambas se conocieron por fin, y la novia de Christian Nodal aprovechó la ocasión para darle un par de obsequios a Laferte, quien actualmente está embarazada de su primer bebé.

Belinda llegó con la chilena y le dio un afectuoso abrazo que fue captado por los acompañantes de la nacida en España, mientras expresó su gran admiración por ella y su trabajo:

“No sabes qué felicidad me da conocerte, no sabes cuánto te admiro, no sabes cuánto te admiro” se le escucha decir a la cantante de ‘Luz sin gravedad’.

Acto seguido, la chilena tomó las manos de Belinda y las besó. Después, la prometida de Christian Nodal le entregó una caja de color amarillo con el logo de una famosa marca de joyería a la futura mamá, que contenía algunos regalos de parte de la cantante de ‘Boba niña nice’ y su mamá, la señora Belinda Schüll.

¿Qué le regaló ‘Beli’ a la cantante de ‘Tormento? Algunos artículos para su bebé, entre los que destacan una pequeña manta y un doudou (este es un artículo que tiene como función ser el primer objeto con el que un recién nacido genera un lazo emocional).

La futura mamá se vio sumamente conmovida por el gesto de la cantante de ‘Ni Freud ni tu mamá', y compartió algunos de los momentos de esta inesperada visita a través de sus stories de Instagram, que incluyeron un momento en el que ambas pintaron sobre unos pequeños lienzos.

Publicación de Mon Laferte en Instagram.

En la mañana de hoy, Mon Laferte compartió una foto con Belinda que ya alcanza más de 280 mil likes, con la leyenda: “Ayer conocí a Belinda y es tan hermosa 😭 ella y su mamá me llevaron regalitos para bb”.

Los seguidores de ambas cantantes no tardaron en comentar la foto diciendo lo mucho que les gustaba cómo se veían juntas; incluso pedían que hicieran un dueto en el futuro, cosa que no descartaríamos que sucediera después de que ‘Mon’ tenga a su bebé, pues actualmente se encuentra con otros proyectos, como la promoción de su disco ‘1940 Carmen’.