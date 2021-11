Matthew McConaughey se opone a la vacunación contra COVID-19 en menores de edad

El actor Matthew McConaughey, considerado como posible candidato para la gubernatura del estado de Texas, en Estados Unidos, dijo estar escéptico en cuanto al tema de la vacunación contra COVID-19 en menores de edad, y más que el tema implique obligatoriedad.

Esto lo expresó durante el DealBook Online Summit, un encuentro online organizado por The New York Times el martes pasado, donde externó que él “no podía obligar a vacunar a los niños más pequeños” pues considera incorrecta la imposición por parte del gobierno.

También recalcó una posible politización respecto al tema; culpó a los gobiernos de derecha y de izquierda de ‘exagerar’ en las medidas que sugerían para el control de la enfermedad, que ha causado más de 758 mil muertes en Estados Unidos, según informes de The New York Times y Our World in Data.

Y antes de que pareciera que el actor de Interestelar era ‘antivacunas’, comentó que tanto él como su esposa se encontraban con su esquema de vacunación completo, así como su hijo mayor; sin embargo, sus dos hijos más pequeños todavía no estaban vacunados pues apenas fueron aprobadas las vacunas para menores de edad en el territorio estadounidense.

“¿Creo que hay algún tipo de estafa o teoría de la conspiración? Diablos, no”, dijo McConaughey durante el DealBook Online Summit. “Todos tenemos que salirnos de esa narrativa. No hay una teoría de la conspiración sobre las vacunas”, agregó el actor de 52 años de edad.

Recientemente, el 29 de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para Control de Enfermedades aprobaron la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech para su uso de emergencia en niños de entre cinco y once años, con lo cual comenzó la inmunización de menores en territorio estadounidense.

McConaughey había expresado en el pasado su interés por participar en la política de su país, sobre todo de su natal Texas, donde le gustaría ser gobernador. De hecho, en septiembre pasado se hizo una encuesta de opinión hipotética por The Dallas Morning News y la Universidad de Texas, donde se mostraba al actor como candidato para las elecciones; sorpresivamente, lideró esta encuesta incluso por encima del gobernador actual, Greg Abbott.