‘No quería que me viera fea’: Salma Hayek habla sobre cómo fue trabajar con Weinstein

Estamos a dos días de ver el regreso de la mexicana Salma Hayek a la pantalla grande nada más y nada menos que interpretando a Ajak, la ‘madre’ de los Eternos en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Eternals’.

Con motivo del esperado estreno, Hayek tuvo una entrevista con The Guardian donde platicó cómo fue su experiencia al trabajar con la directora Chloé Zhao y desempeñar un papel tan importante en una cinta de Marvel Studios.

Sin embargo, también narró la otra cara de la moneda y algunas de las malas experiencias que ha vivido con directores como Harvey Weinstein, quien actualmente se encuentra tras las rejas por cometer acoso sexual en contra de diversas actrices de Hollywood.

En 2017, Hayek escribió un artículo para The New York Times detallando cómo Weinstein la acosó sexualmente durante años, a pesar de que ella era tajante al decirle que no a sus insinuaciones.

“No a que me duche con él. No a dejar que me mirara ducharme. No a dejar que me dé un masaje. No a dejar que un amigo suyo desnudo me dé un masaje. No a dejar que me dé sexo oral. No a que me desnude con otra mujer. No, no, no, no, no... Y con cada negativa llegaba la rabia maquiavélica de Harvey“, describió la actriz.

Sin embargo, este tipo de actitudes no fueron las únicas despreciables que tuviera Weinstein con ella. Cuando trabajaron juntos en Frida (2002) él le señaló que ‘no la había contratado para verse fea’ haciendo alusión a la caracterización de la veracruzana como la pintora mexicana Frida Kahlo.

Durante su entrevista con The Guardian, le preguntaron a Hayek si ella de cierta manera había normalizado los comentarios despectivos del ex productor como una forma de lidiar con él, y ella contesto:

“En un grado. Y me sentí bien (cuando me intimidó). Ok, temblaba (después) y me deprimía, pero había un aspecto de caricatura en todo el asunto. Cuando me llamaba (durante la realización de Frida) y me gritaba: ‘¿Por qué tienes una (ceja única) y bigote? ¡No te contraté para que te veas fea! ‘. Yo estaba como de ’¿Pero nunca miraste una foto de Frida Kahlo? Si un hombre estuviera interpretando a Cyrano de Bergerac, no diría: ’¿Qué pasa con su ¿nariz?’'”.

Actualmente, Weinstein se encuentra en la cárcel enfrentando la condena que se le impuso por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado, pero fue liberado de agresión sexual depredadora y violación en primer grado, dos de los cargos principales que se le imputaban.

Por otro lado, Salma Hayek está por estrenar en este mes ‘Eternals’ y ‘House of Gucci’, dos producciones muy esperadas por los fanáticos del séptimo arte y de las películas de acción. Mientras Eternals se estrenará el próximo 5 de noviembre, House of Gucci saldrá 20 días después, el 25 de noviembre.