Mundial 2026: Aumentarán vuelos entre México y EU pese a suspensión en 13 rutas aéreas, asegura ASPA

Pese al conflicto en materia de aviación civil entre México y Estados Unidos, los países ya han consensuado el aumento de operaciones en el marco del Mundial 2026 de Futbol que inicia en junio, refirió el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Álvarez.

En reunión con medios, el piloto dijo que, si bien persisten los desacuerdos sobre una posible violacion de México al acuerdo bilateral en la materia, no se esperan afectaciones mayores a los pasajeros, si no, incremento de conectividad.

“Viene el tema del mundial. Yo creo que van a incrementarse algunas frecuencias, que ya están consensuadas con México, Estados Unidos y Canadá”, aseguró Álvarez este jueves.

A casi cinco meses de la justa deportiva, México y Estados Unidos no han resuelto los diferendos en materia de aviación, que generaron sanciones de la autoridad estadounidense a las aerolíneas mexicanas.

No solo se suspendieron 13 rutas desde México hacia Estados Unidos, si no que ninguna empresa aérea mexicana ha podido ampliar sus frecuencias ni sus rutas hacia la Unión Americana debido a la sanción unilateral del gobierno de Trump.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha señalado que todas las dudas del Departamento de Transporte (DoT) se han aclarado, pero las conversaciones se mantienen.

Sanciones aéreas de EU a México se resolverán antes del Mundial 2026: Jesús Esteva

Jesús Esteva, titular de la SICT, aseguró en diciembre que las sanciones se resolverían antes del mundial. En tanto, el secretario general de ASPA indicó que el diálogo con la autoridad estadounidense se mantienen

“Son las autoridades las que se tienen que poner de acuerdo en beneficio de ambas naciones eh, sobre todo de nosotros (México)”, agregó Álvarez.

La cancelación de rutas ha generado que cerca de 90 mil pasajeros no se hayan podido transportar en rutas desde el AIFA hacia distintos puntos de Estados Unidos.

En tanto, las empresas mexicanas cedieron al menos 6 slots en beneficio de las empresas estadounidenses, ello como parte de la resolución del conflicto.