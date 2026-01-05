Piden adecuar torre de control de Acapulco 

Tras el sismo, el Aeropuerto Internacional de Acapulco inició la reactivación gradual de sus vuelos comerciales luego de una suspensión temporal de operaciones, informó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). [Fotografía. Gobierno de México]

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) solicitó adecuar el mobiliario de las instalaciones de la torre de Control del Aeropuerto de Acapulco para proteger la tecnología operativa y prevenir nuevas afectaciones por daños en la infraestructura, tras el sismo del pasado viernes.

“Es imperativo acelerar los procesos de inversión en el mejoramiento y modernización de las facilidades de control de tránsito aéreo en todo el país. Estas instalaciones son fundamentales para la seguridad nacional aérea, ya que garantizan la protección del espacio aéreo mexicano y el flujo seguro de millones de pasajeros anualmente”, refirió Sinacta.

Como El Financiero informó, la torre de Control de Acapulco sufrió daños, los cuales fueron evidenciados en un audiovisual que circuló en redes, y que fue corroborado por este diario.

Adicionalmente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) indicó que se reportaron daños en la torre de control y en el edificio terminal.

“Se reportan daños menores en acabados del edificio terminal comercial (vidrios rotos) sin afectación a la operación ni a los usuarios, así como daños menores en acabados en la Torre de Control (caída de plafón) sin afectación a los trabajadores”, indicó la AFAC.

El sismo del viernes, con epicentro en Guerrero, ocasionó daños menores en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el desprendimiento del plafón de la torre de control del Aeropuerto de Acapulco, confirmó la AFAC.

Según una nota informativa de la autoridad, los resultados de reportes preliminares de las comandancias de los aeropuertos indican que el AICM tuvo daños menores sin afectar las operaciones.

“Se reportan daños menores en acabados (vidrios rotos, caída de plafones), sin afectación a la operación ni a los usuarios”, refirió la AFAC.

Reanuda operación en Aeropuerto de Acapulco

Tras el sismo, el Aeropuerto Internacional de Acapulco inició la reactivación gradual de sus vuelos comerciales luego de una suspensión temporal de operaciones, informó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), administrador de la terminal, a través de su cuenta en la red social X.

Actualmente, el personal realiza labores de limpieza y una revisión exhaustiva de la infraestructura para garantizar la seguridad de los usuarios, informó OMA.