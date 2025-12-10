¿Buscas rentar? Esto debes saber para evitar errores y engaños

La búsqueda de vivienda en México se dispara entre el 15 de diciembre y el 5 de enero, mientras que los cierres de contratos suelen concentrarse entre el 8 y el 20 de enero. [Fotografía. Shutterstock]

Expertos anticipan un aumento de entre 4 y hasta 12 por ciento en las rentas para 2026, impulsado por la inflación, los altos costos de construcción y el Mundial de 2026. Además, diciembre y enero son temporadas de menor oferta, pero con alta actividad en búsquedas tras el pago del aguinaldo.

Helena Verron, fundadora y CEO de The Smart Flat, una plataforma que utiliza algoritmos para encontrar propiedades, anticipó un aumento de entre 7 y 12 por ciento en las rentas para 2026.

Julio César Mendoza, director comercial de Inmuebles24, reveló que históricamente diciembre y la primera quincena de enero presentan una ligera desaceleración en la actividad de cierre de contratos, no obstante, reconoció que esta tendencia se invierte rápidamente.

“Para 2026, esperamos que las rentas mantengan una tendencia alcista marcada por la inflación y el aumento de la demanda en metrópolis clave. Proyectamos un incremento promedio anual de las rentas entre 4 y 8 por ciento a nivel nacional en los mercados más dinámicos”, refirió.

El mercado de arrendamiento en México sigue dinámico, especialmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aunque enfrenta desafíos como fraudes inmobiliarios y ajustes de precios.

Michelle Alisson Evans Suarez, Head of Operation de Tiburones Inmobiliarios expresó que más allá del crecimiento en el precio de las rentas, lo que suele ocurrir es que la demanda supera a la oferta.

“Normalmente la gente se muda más en los meses de julio y agosto, por las vacaciones escolares. Diciembre y enero son los meses más bajos para mudarse, por la temporada navideña y por el principio de año”, refirió Evans Suarez.

Helena Verron coincidió al señalar que durante diciembre la oferta de inmuebles disminuye entre un 10 y 20 por ciento, ya que muchos propietarios prefieren esperar a enero para publicar sus propiedades.

“Si la búsqueda comienza en enero, habrá más oferta, pero también más competencia, lo que puede llevar a ajustes al alza en los precios”, explicó Verron.

Según Verron, la búsqueda de vivienda se dispara entre el 15 de diciembre y el 5 de enero, mientras que los cierres de contratos suelen concentrarse entre el 8 y el 20 de enero.

“Muchos usuarios esperan tener liquidez para cubrir el depósito, la póliza jurídica y los costos de mudanza. Por eso, las primeras tres semanas de enero suelen ser el periodo de mayor actividad en el mercado”, explicó Helena Verron.

El director comercial de Inmuebles 24, Julio César Mendoza reconoció que la actividad se correlaciona con la liquidez. “Los días posteriores al pago de la primera parte del aguinaldo (la primera quincena de diciembre) y la segunda quincena de enero (después de que se liquidan los gastos de fiestas) son los picos de búsqueda en nuestra plataforma durante esta temporada”, afirmó.

Por ello, la plataforma Inmuebles 24 recomienda a los usuarios aprovechar esa liquidez de diciembre para cerrar acuerdos, para realizar las visitas y hacer las verificaciones necesarias con la tranquilidad que ofrece la menor competencia en esas fechas.

Verron agregó que diciembre y enero son temporadas de alto riesgo para fraudes inmobiliarios —anuncios inexistentes, suplantación de propietarios y solicitudes de depósitos sin contrato ni verificación jurídica—, ya que muchas personas tienen prisa por cerrar contratos antes de mudarse.

En la misma línea, Julio César Mendoza, anotó que las principales señales de fraudes son precios inusualmente bajos, presión para hacer depósitos urgentes, peticiones para compartir datos bancarios como contraseñas o pines, no permitir visitas físicas al lugar que se rentará, además de ofrecer contratos genéricos sin membretes ni registro oficial.

En demanda

¿Cómo evitar caer en fraudes inmobiliarios?

Para evitar caer en estas trampas tanto The Smart Flat como Inmuebles 24 recomiendan apoyarse en asesores inmobiliarios profesionales y verificar la documentación del inmueble, como escrituras, identificación del propietario y recibos de predial.

“No existen los negocios milagrosos, si detectas una alerta debido a comportamientos inusuales, no lo hagas. Jamás den dinero, sin estar seguros del trato, o de con quién lo están haciendo”, sostuvo Michelle Alisson Evans Suarez.

Además de la renta y el depósito, los inquilinos deben contemplar otros costos iniciales que pueden sumar una cantidad significativa. Entre los más comunes están: Póliza jurídica o gastos de investigación, cuotas de mantenimiento, si no están incluidas en la renta, costos de mudanza y costos de logística, además del pago de los servicios básicos como agua, gas e internet, y en algunos casos, el pago proporcional del mes dependiendo de la fecha de entrega del inmueble.

“Muchos inquilinos no calculan estos costos adicionales y terminan enfrentando problemas financieros al inicio del contrato”, señala Verron.