Enfrenta asesoría inmobiliaria mayor riesgo

Preocupados por los riesgos que hoy en día se presentan por el desempeño de la asesoría para la comercialización de bienes raíces, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, realizó el Primer Encuentro Interregional Inmobiliario por un Futuro sin Violencia de Género.

Juan Manuel Escobedo, presidente de este organismo, expresó que el tema es de suma importancia abordarlo, dado que a nivel local 50 por ciento son mujeres asesoras, mientras que a nivel nacional la participación de las mujeres en el sector es de 60 por ciento.

Por su parte, Javier Garza Morua, experto en seguridad privada, dijo que este tipo de actividad inmobiliaria está catalogada como de alto riesgo debido a la inseguridad que enfrenta el país.

Advirtió sobre los riesgos que enfrentan las asesoras inmobiliarias, ya que según reportes cerca del 93 por ciento de los delitos que se cometen en México no se denuncian, y en el caso de este sector llega prácticamente al 99 por ciento.

“Hay poca información por el mismo temor y riesgo que se corre cuando están vendiendo una propiedad y llega alguien a comprar un inmueble con aspecto raro prefieres mejor no mencionarlo por no ocasionar un problema más serio”, comentó.

El experto en seguridad detalló que en Estados Unidos ocurre la violencia contra la mujer más por el acoso sexual, mientras que en México el crimen organizado que busca comprar inmuebles al tratar de adquirir cinco casas de contado representa un riesgo para los asesores inmobiliarios en general.

Garza Morua indicó que ante una situación de riesgo o sospecha, se recomienda verificar la identidad del cliente, datos del vehículo, compartir la ubicación del inmueble a vender, separar la información personal de lo profesional, no compartir datos no relevantes y adquirir un botón de pánico que esté conectado con alguna corporación policiaca o un C5.

En el evento realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sabrina Ortiz, directora de Fomento de las Mujeres, de la Secretaría de Economía de Nuevo León, destacó que si la mujer no es económicamente activa difícilmente se podrá empoderar y ser víctima de la violencia de género.

“Desde la Secretaría de Economía estamos apoyando a las mujeres con microcréditos con tasa de interés cero, tanto para quienes están en el sector formal como las que no están formalizadas --en este caso es un crédito más bajo con la intención de ayudar a establecer el negocio”, refirió.