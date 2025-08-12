AT&T niega ‘rumores’ sobre su salida de México: ‘Nos tomó por sorpresa’

AT&T rechazó la versión de que estén buscando vender su negocio en México. (Cuartoscuro)

La empresa de telecomunicaciones AT&T negó que busque vender su unidad en México, luego de que trascendiera la versión sobre conversaciones con asesores para llevar a cabo esta operación.

Supuestamente, el escenario adverso en el mercado mexicano, ampliamente dominado por Telcel, era el motivo principal por el que AT&T buscaba obtener 2 mil millones de dólares por su negocio, según fuentes consultadas por Bloomberg la semana pasada.

Sin embargo, recientemente esta versión fue desmentida, revelaron que la noticia “los tomó por sorpresa” y consideran que se trata de rumores vinculados con la constante presión por la relación entre el gobierno de México y Estados Unidos.

“Mientras el gobierno (de Trump) se calma con el nuestro; ahora las compañías mandan mensajes sobre irse o dejar de invertir, pero la operación mexicana dice estar contenta con sus resultados”, dijo una fuente a Expansión, aunque pidió anonimato para hablar sobre el tema.

Señaló que no es la primera vez que la empresa enfrenta versiones similares sobre la posibilidad de abandonar el mercado mexicano. Pero, según los reportes, hasta ahora no existe nada definido, ya que la supuesta venta no cuenta con ninguna garantía de concretarse.

Otra persona que consultó el portal, recordó que los movimientos de la matriz de AT&T no los comenta de inmediato a las filiales. Sumado a que la atención de los inversionistas está en México por la posible venta de Telefónica que le ofrece una “oportunidad” a AT&T para hacerlo.

¿Cuál es la historia de rivalidad entre AT&T y Telcel?

Actualmente, el mercado móvil está dominado por Telcel, que pertenece a América Móvil, conglomerado controlado por Carlos Slim y su familia.

En 2014, AT&T compró Iusacell al empresario Ricardo Salinas por 2 mil 500 millones de dólares, y poco después adquirió las operaciones inalámbricas de NII Holdings por casi mil 900 millones de dólares, con el objetivo de contar con una estructura competitiva en el servicio de telecomunicaciones.

Sin embargo, pese a la inversión de más de 10 mil millones de dólares en México, la participación de AT&T en el mercado móvil del país sigue siendo reducida frente al dominio de Telcel.

AT&T también tuvo enfrentamientos públicos con América Móvil, como en 2022, cuando esta última acusó a su competidora de obstaculizar el acceso del grupo Slim a una licencia de televisión. La disputa escaló hasta los insultos.

A pesar de que las reformas en el sector de telecomunicaciones durante la última década generaron expectativas de que empresas internacionales podrían desafiar el liderazgo de Slim en el mercado, esto no se refleja en los números.

Cabe recordar que otra de las compañías que expresa intenciones de retirarse del mercado mexicano es la empresa española Telefónica.