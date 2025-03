8.2% de autos que México exporta a EU, en riesgo de recibir arancel de 25% de Trump

La industria automotriz de México está en problemas: 8.2 por ciento de los vehículos y 20.4 por ciento de las autopartes que México exporta a Estados Unidos incumplen con las reglas de origen del T-MEC y está en riesgo de ser gravadas con 25 por ciento por el presidente Donald Trump.

Esto ha llevado a que empresas utilicen el mecanismo de Nación Más Favorecida (NMF) para llegar al mercado estadounidense.

Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo que confían llegar a una buena negociación para evitar la imposición de aranceles a la industria y mantener la dinámica del libre comercio que se ha logrado con el T-MEC.

Donald Trump aplazó los aranceles a los autos construidos en México y Canadá hasta el 2 de abril, fecha en la que anunciará tarifas recíprocas y específicas por sector.

Aranceles de Trump: ¿Cómo es que la industria automotriz de México exporta a EU?

Existen dos formas de exportar hacia EU vigentes: la primera es con el cumplimento del Valor de Contenido Regional (VCR) del T-MEC, con la que aplica una tasa cero de arancel al cumplir el 75 por ciento de dicho contenido.

La segunda opción es bajo el mecanismo de Nación Más Favorecida (NMF), con una tarifa de 2.5 por ciento utilizada por muchas empresas que no cumplen con el T-MEC.

Si las empresas no están preparadas para esta transición a cumplir con el T-MEC o no logran incorporarse al mecanismo de NMF para exportar sus autos o autopartes, quedarían en riesgo de la imposición de aranceles en abril.

“Hay un mecanismo de transición, ese mecanismo le daba la oportunidad a las empresas para que en un periodo determinado cumplieran (...) hay empresas que están en ese periodo de transición para el cumplimiento y cuando acabe el periodo, podrán cumplir, otras no, hay otras que van a usar o siguen usando el mecanismo de Nación Más Favorecida”, detalló.

Trump ordenó un mes de pausa a los aranceles del 25 por ciento a bienes exportados desde México, siempre y cuando cumplan con el T-MEC. Ante este escenario, el Gobierno y empresas intensifican sus negociaciones para alcanzar un acuerdo.

“Lo que nosotros estamos peleando tanto como gobierno como industria es que toda la industria en general podamos seguir manejando esa preferencia que tenemos bajo el T-MEC. Hay empresas que están en este proceso de transición y que han comentado que sí pueden llegar a cumplir cuando acabe este periodo”, puntualizó.

Exportaciones automotrices a EU caen en primer bimestre de 2025

El incremento de la inflación en EU y la incertidumbre por las amenazas arancelarias de Donald Trump han impactado ya las exportaciones mexicanas de autos, con una caída de 11.3 por ciento en el primer bimestre.

“No fue exclusivo de esta industria, muchas industrias pararon embarques para ver qué sucedía. Yo creo que la baja es una mezcla de cosas, no podría asegurar que todo es por esta precaución o por la inflación de EU. Estrictamente el arancel no fue, porque no duró ni un día, puede ser el efecto operativo que causó el arancel”, concluyó.